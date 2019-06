"Zdi se mi, da je resnično dober način, kako ustvarjalno izražati tesnobo, prav prek distopije". Foto: Reuters

Na albumu ANIMA bo devet skladb, medtem ko bodo film sestavljale le tri pesmi. Glasbeno-filmsko delo bo t. i. one-reeler, torej po dolžini omejen na en kolut traku, poroča britanski časnik The Guardian. To je njegov drugi solističen album, prvi z naslovom Tomorrow's Modern Boxes je izšel leta 2014.

Nam bo to poletje najbližje v sosednjem Vidmu, kjer bo v sredo, 17. julija, nastopil v Vili Manin. Foto: EPA

"Vizualni premislek, ki je najbolje odigran glasno"

Spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov Netflix v napovedniku film Anima opisuje kot "glasbeni film", "vizualni premislek, ki je najbolje odigran glasno". Izvemo tudi, da bo imel pevec in besedilopisec Yorke v filmu glavno vlogo. Anderson je sicer zrežiral nekaj videospotov za skupino Radiohead, med drugim za skladbi Daydreaming in The Numbers.

Eden najbolj ikoničnih glasbenikov 90. let že več tednov pošilja namige glede novega filmsko-glasbenega projekta. Projicira zagonetna sporočila na znamenitostih Londona in v intervjujih skrivnostno podaja koščke informacij, kot je ta, da bo album deloma manifestacija "občutka tesnobe" in trenutne "krizne točke" družbe. "Zdi se mi, da je resnično dober način, kako ustvarjalno izražati tesnobo prav prek distopije" je pred kratkim povedal za revijo Crack.

Na poletni evropski turneji tudi čisto blizu nas

Yorke je ta teden napovedal, da se septembra podaja na turnejo po Severni Ameriki, še pred tem pa ga bo v juniju in juliju mogoče v živo videti na evropskih odrih. Nam bo najbližje v sosednjem Vidmu, kjer bo v sredo, 17. julija, nastopil v Vili Manin.

Lani je Thom Yorke ustvaril tudi filmsko glasbo za rimejk kultne grozljivke Suspiria v režiji Luce Guadagnina. Foto: LIFFe

Aprila se je britanski glasbenik izkazal na področju klasične glasbe, saj je v Pariški filharmoniji predstavil dve novi kompoziciji. Lani pa je ustvaril tudi filmsko glasbo za rimejk kultne grozljivke Suspiria v režiji Luce Guadagnina. Ob klasiki in filmu njegovo delovanje sega celo do skladanja za razstave – za umetnika Stanleyja Donwooda je leta 2015 zložil obrazstavno glasbeno spremljavo Subterranea.

Namesto plačila izsiljevalcem bo šel izkupiček aktivistom

Prejšnji teden so Radiohead izdali 18 ur prej neobjavljenih posnetkov s svojega albuma OK Computer iz leta 1997. V arhive jim je vdrla neznana oseba in v zameno za neobjavo zahtevala 150.000 funtov. Radiohead se niso pustili izsiljevati in naložili 1,8 gigabajta posnetkov in redkih nastopov v živo na platformo Bandcamp, izkupiček pa bodo namenili podnebnim aktivistom, zbranim pod imenom Extinction Rebellion.