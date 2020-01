Prvi večer novega leta, ki ga mnogi preživimo v varnem zavetju doma, lahko mine v znamenju novejšega slovenskega filma: Gajin svet je uspešnica režiserja Petra Bratuše, posneta v koprodukciji Feline Films in RTV Slovenija, in filmski debi mlade igralke Tare Milharčič. Na prvem programu TV Slovenija lahko celovečerec ujamete ob 20.00.

Gajin svet prinaša vzgojno noto oz. svarilo pred pretirano uporabo interneta. Foto: SFC

Gajin svet med drugim opozarja na težave, s katerimi se v sodobnem svetu na eni strani srečujejo otroci, na drugi pa njihovi starši, saj obravnava zagate, ki so del našega vsakdana ‒ ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti svetovnega spleta ter družbenih omrežij.

Iznajdljiva 11-letnica je kos vsemu

Film Gajin svet se, kot je v svoji recenziji poudaril Miha Zor, "uvršča v tradicijo slovenskega mladinskega filma, v katerem so predpubertetni otroci tisti, ki so iznajdljivejši, dojemljivejši in bolj bistri od svojih pubertetniških bratov ali sester, predvsem pa od staršev, tudi zato, ker pravih vsakodnevnih skrbi nimajo in se lahko povsem posvetijo tistemu, kar v danem trenutku pritegne njihovo pozornost."

V filmu sledimo zgodbi 11-letne Gaje (Tara Milharčič), ki živi z očetom Petrom (Sebastian Cavazza) in starejšo sestro Teo (Neža Smolinsky), saj se je mama Nina (Jana Zupančič) pridružila organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. V družini so tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, ki se zdaj skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Glavna junakinja pridno vadi saksofon in se dobro razume s svojo učiteljico saksofona Emo (Ajda Smrekar).

Gaja pa čas preživlja tudi s svojim najboljšim prijateljem Maticem (Anže Gorenc), ki je sicer računalniški genij, a tudi večna žrtev močnejših sošolcev. Gaje seveda nič ne ustavi, da mu ne bi stala ob strani. Skupaj izpilita tudi načrt, kako rešiti sestro Teo in njeno prijateljico Dašo (Gitica Jakopin), ki sta zaradi naivnih najstniških glav zabredli v svet spletnih nevarnosti.

Peter Bratuša je s Špelo Oblak Levičnik napisal tudi scenarij za film. Za fotografijo je poskrbel Mirko Pivčević, za montažo Tomislav Pavlic, glasbo podpisuje Sebastijan Duh, oblikovanje zvoka pa Matjaž Moraus Zdešar.

Bomo dobili tudi Gajin svet 2?

Gajin svet je najprej navdušil žirijo festivala filmov za mlade Buzz@teen, ki je potekal kot del filmskega festivala v Motovunu, in prejel glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov za otroke in mlade, nato pa je prepričal še otroško žirijo letošnjega filmskega festivala v Sarajevu, ki ga je razglasila za svoj najljubši film. Slovenska distribucija je filmu prinesla kar tri zlate role, kar pomeni, da ga je videlo več kot 75 tisoč ljudi. Bratuša je pred časom tudi razkril, da se je že lotil scenarija za nadaljevanje.