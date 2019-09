Foto: IMDb

Kritiki vladi očitajo, da je pretirano konservativna pri odločanju, kateri filmi so primerni za predvajanje. Avgusta letos je tako odbor za filmsko cenzuro (LPF) zahteval, da so iz filma Rocketman izrezali seksualni prizor istospolnih partnerjev.

Glede najnovejšega filma, v katerem navdušuje Jennifer Lopez, v malezijskem odboru niso podali podatka, zakaj so film prepovedali, so pa sporočili, da je v filmu toliko obscenih prizorov, da če bi jih vse odstranili, od filma ne bi ostalo več nič, poroča Reuters.

Zgodba filma Prevarantke z Wall Streeta temelji na resnični zgodbi striptizete Samanthe Barbash in treh drugih žensk, ki so omamile moške in jim ukradle najmanj 200.000 dolarjev. Rdeča nit filma je spodkopavanje hierarhije moči, ki je bila od nekdaj postavljena v korist belskih moških z ogromnimi količinami denarja. Prvi konec tedna predvajanja v kinodvoranah v Severni Ameriki je film v blagajno prinesel več kot 30 milijonov dolarjev.

Striptizeta, ki je navdihnila film, napovedala tožbo

Variety medtem poroča, da je Samantha Barbash, po zgodbi katere so film posneli, zagrozila, da bo vložila tožbo, ker ji producenti iz hiše STX niso nič plačali. Sodišče je Barbashevo, ki je priznala krivdo za omamljanje in krajo obsodilo na pet let pogojne kazni. V podjetju so se že odzvali na njeno napoved. "Branili bomo svojo pravico, da povemo zgodbo, ki temelji na javno dostopnih dejstvih, in se veselimo, da bo zadeva romala pred sodnika," je povedal tiskovni predstavnik podjetja STX.

Barbasheva je v pogovoru za TMZ pretekli teden dejala, da je razočarana nad upodobitvijo lika, ki temelji na njenem. Kot je povedala, je tudi zavrnila ponudbo producentov za pravice do zgodbe, češ da so ji ponudili manj kot stane Hermesova torbica. "Ne bom dala pravic za TV in film za drobiž. J-Lo ne dela zastonj, zakaj bi jaz?"