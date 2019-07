Velika arena za Dnevnik Diane Budisavljević

Nagrada tudi Juditi Franković Brdar za glavno vlogo v Izbrisani

Pulj - MMC RTV SLO, STA

Prizor iz filma Dnevnik Diane Budisavljević. Leta 1975 rojena Dana Budisavljević je postala sploh prva režiserka v zgodovini festivala, ovenčana z osrednjo festivalsko nagrado, veliko zlato areno. Naslovna junakinja in avtorica filma kljub skoraj enakemu imenu nista v sorodu. Foto: IMDb

"Izvrstno povedana resnična, kompleksna in čutna zgodba z veliko dostojanstva in moči ter uspešna kombinacija igranega, dokumentarnega in arhivskega dela," je filmu Dnevnik Diane Budisavljević prinesla veliko zlato areno 66. filmskega festivala v Pulju.