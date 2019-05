Werner Herzog se je v 70. letih minulega stoletja uveljavil s filmi o precej nenavadnih junakih. Foto: Reuters

Plakat za Herzogov celovečerni prvenec Znaki življenja. Foto: IMDb

EFA, torej Evropska filmska akademija, je naznanila, da letošnjo nagrado za življenjsko delo za izjemen filmski opus namenja nemškemu režiserju Wernerju Herzogu.

Desetletje nevednosti o obstoju filma kot takega

Werner Herzog se je rodil v Münchnu, odraščal pa je v odročni vasici v bavarskih gorah. Do 11 leta sploh ni bil seznanjen s tem, da film obstaja, s 15 leti pa ga je ta umetnost začela zanimati. Ker ga pri ustvarjanju filmov nihče ni želel finančno podpreti, je v zadnjih letnikih srednje šole delal v nočni izmeni kot varilec.

Izdal je tudi okoli deset proznih del, režiral prav toliko oper in ustanovil svojo filmsko šolo Rogue Film School. Foto: EPA

Herzog se je kaj kmalu odpravil peš odkrivat svet. Svoj prvi kratki film je posnel pri 19-ih letih sledila pa je opustitev študija zgodovine in literature, je navedeno v biografiji, ki so jo posredovali z akademije.

Zneneči nagradi za prvi celovečerec

Že za Znake življenja (1968), svoj prvi celovečerni film, je prejel posebnega srebrnega medveda na filmskem festivalu Berlinale in nemško nacionalno filmsko nagrado za igrani film.

Med Herzogove najbolj znane filme spadajo so Aguirre, srd božji (1972), Nosferatu, fantom noči (1979) in Fitzcarraldo (1982), v katerih je glavno vlogo igral Klaus Kinski. Fitzcarraldo mu je prinesel nagrado za režijo v Cannesu. Pogosto težaven odnos med igralcem in seboj kot režiserjem je portretiral v dokumentarcu Moj najboljši prijatelj - Klaus Kinski (1999).

Prizor iz dokumentarca Moj najboljši prijatelj - Klaus Kinski. Foto: IMDb

Njegov dokumentarec Glej in se čudi: Sanjarjenje o povezanem svetu je bil na ogled na Liffu 2016. Foto: IMDb

V filmarjev izjemen opus sodijo še filmi Skrivnost Kasparja Hauserja (1974), za katerega je prejel veliko nagrado žirije v Cannesu, Lekcije v mraku (1992), Invincible (2001), Človek grizli (2005), Srečanja na koncu sveta (2007), Pokvarjeni poročnik: New Orleans (2009) in Jama pozabljenih sanj (2010), so še zapisali pri akademiji.

Herzog kot igralec - v filmu Jack Reacher je zaigral ob Tomu Cruiseju in Rosamund Pike. Foto: IMDb

Enkrat oče, drugič kriminalec

Stopil pa je tudi pred kamero, med njegovimi najbolj znanimi vlogami sta upodobitev očeta v eksperimentalni drami režiserja Harmonyja Korinea, naslovljeni Julien Donkey-Boy (1999), in upodobitev kriminalca v akcijskem filmu Jack Reacher (2012) v režiji Christopherja McQuarrieja.

Nagrado bodo Wernerju Herzogu podelili na 32. podelitvi evropskih filmskih nagrad, ki bo 7. decembra v Berlinu, so še sporočili z akademije.