Jose Carreras bo v četrtek odpel že svoj 25. gala koncert, ki bo tokrat zasedel oder v Leipzigu. Foto: EPA

Kot je dejal slavni Katalonec, se bo v prihodnosti posvetil trem drugim področjem v svojem življenju – svoji družini in prijateljem ter skladu za boj proti levkemiji, ki ga je ustanovil po tem, ko je tudi sam premagal to bolezen.

V četrt stoletja zbranih več kot 220 milijonov evrov

Carreras, ki je zaslovel s svojim liričnim tenorjem, je za levkemijo zbolel pred tremi desetletji, ko je bil na vrhuncu kariere. S slovenskim zdravnikom Cirilom Rozmanom, ki je imel pomembno vlogo pri njegovem okrevanju, je še danes povezan.

Znameniti Trije tenorji so popularizirali opero. Foto: EPA

Po navedbah sklada so v zadnjih 25 letih z več kot 220 milijoni evrov podprli več kot 1.250 raziskovalnih, strukturnih in socialnih projektov. Pri zbiranju sredstev za boj proti levkemiji pa sta Carrerasu širokogrudno pomagala tudi druga dva soustanovitelja legendarnih Treh tenorjev Placido Domingo in Luciano Pavarotti, ki pa je umrl leta 2007.

Za ta četrtek je napovedan Carrerasov že 25. gala koncert, ki bo prvič po letu 2012 v Leipzigu v Nemčiji. Leipzig ceni kot "izobraženo mesto", kjer "obstaja odprtost, meščanstvo je odprto za tujce," je dejal za nemško tiskovno agencijo DPA.

Nič več božičnih večerij z 20 hodi

Zaradi starosti in bolezni so za Carrerasa operne predstave z leti postale prenaporne. Kljub temu pa skrbi za svojo telesno kondicijo in tako trikrat na teden trenira z osebnim trenerjem. "Prav tako poskušam biti discipliniran pri jedi," in tudi za božič ne bo nič drugače. "Ko sem bil star 20 let, je bilo na božični večer 15 hodov, danes sem nekoliko bolj zadržan, ljudje so nekoliko bolj disciplinirani," pravi pevec in dodaja: "Živim disciplinirano." Kljub temu pa uživa kar najbolj, in sicer na simfoničnih koncertih, v operi ali na nogometnem stadionu FC Barcelone.

Prihajajoči božič namerava preživeti v Barceloni s svojima otrokoma in petimi vnuki. Vendar to ne pomeni, da se bo nujno tudi prepevalo: "Kakor kdaj. V Španiji ni tako izrazite tradicije božičnih napevov, kot denimo v Nemčiji ali Avstriji."

Jose Carreras je v Sloveniji prvič gostoval leta 1995, nazadnje pa marca letos, ko je v Areni Stožice v Ljubljani nastopil v okviru svoje zadnje, poslovilne koncertne turneje A Life Of Music. Foto: EPA

"Mahler je boljši."

Tako kot Domingo in nekoč Pavarotti, se tudi Carreras že prej ni omejeval zgolj na opero, saj so mu pri srcu prav tako lahkotnejše zvrsti, vse od operete prek muzikala do napolitanskih pesmi, blizu pa mu je tudi prepletanje žanrov ter nastopi s slavnimi pop- ali rockizvajalci.

"Glasba me še zmeraj zanima," pravi in poudarja, da ga navdušujejo tudi pesmi, ki ne spadajo v polje klasične glasbe. Za primer je navedel ikone popularne glasbe Eltona Johna, Toma Jonesa in Franka Sinatro. "Toda ko tem pevcem prisluhnem za deset minut, si mislim: Mahler je boljši," je sklenil.