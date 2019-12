"Bil sem galanten, vendar vedno v mejah gosposkosti, spoštovanja in rahločutnosti," je dejal Placido Domingo v nedavnem intervjuju. Foto: EPA

Španski operni pevec in dirigent je v intervjuju, ki ga je v petek objavil španski spletni časopis El Confidencial, dejal, da se počuti močnega kljub obtožbam, ki jih je poimenoval "nočna mora". Povedal je, da namerava še naprej nastopati vsaj do konca svojih že načrtovanih dejavnosti do leta 2021.

Tiskovna agencija Associated Press (AP) je avgusta in septembra poročala, da je Dominga več kot 20 žensk, ki so z njim sodelovale na opernem področju, obtožilo spolnega nadlegovanja ali neprimernega, spolno nabitega vedenja, vključno z neželenim dotikanjem in nenadnimi poskusi poljubljanja. Nekatere ga obtožujejo tudi, da je uspel škoditi njihovi karieri, če so ga zavrnile.

Verodostojnost obtožb je bila avtomatična ... In počutil sem se prezgodaj sojenega, obsojenega in obsodenega. Placido Domingo

Po naravi topli, ljubeznivi in ljubeči Španci

Domingo je v izjavah, s katerimi se je odzval na poročanje AP-ja, dejal, da so bile trditve "v mnogih pogledih preprosto napačne". Ob tem je dejal še, da je takrat verjel, da so bili "interakcije in odnosi zmeraj prijetni in sporazumni", čeprav je poudaril, da so se do danes "pravila in standardi" spremenili.

"Nikoli nisem obljubil vloge v zameno za usluge," zatrjuje Domingo. Foto: Reuters

V nedavnem intervjuju je vztrajal pri tem, da se nikoli ni obnašal neprimerno. Dodal je, da so Španci po naravi "topli, ljubeznivi in ljubeči." In še: "Bil sem galanten, vendar vedno v mejah gosposkosti, spoštovanja in rahločutnosti," je še dejal in dodal: "Galantne geste so dandanes videti drugače." Vztrajal je, da se ni "nikoli obnašal agresivno, zalezujoče ali vulgarno, kot so to opisale [tožnice]."

Zaradi obtožb so ameriške operne hiše odpovedale že dogovorjene Domingove nastope, sam pa je odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu, na katerem je bil od leta 2003. Iz operne hiše pa so sporočili, da so zagnali preiskavo glede očitanega mu vedenja. Domingo je ob tem izjavil, da so ga po njegovem nepravično obravnavali.

"Nikoli nisem obljubil vloge v zameno za usluge"

Dejal je, da je "verodostojnost obtožb avtomatična ... In počutil sem se prezgodaj sojenega, obsojenega in obsodenega", čeprav dejansko ni bil obtožen kaznivega dejanja. Dejal je, da nikoli ni zlorabil svojega položaja moči. "Nikoli nisem obljubil vloge v zameno za usluge," je dejal. Dodal je še, da je šel skozi najtežje mesece v svojem življenju. "Vse se je zgodilo tako hitro," je dejal. "Šele pred nekaj tedni sem se bil sposoben umakniti in razmislil o vsem tem."

El Confidencial je objavil intervju le nekaj dni pred današnjo premiero Nabucca Giuseppeja Verdija na odru Palau de les Arts v Valenciji, v katerem Domingo nastopa v naslovni vlogi. Na posnetku je prizor z vaje. Foto: EPA

Obtožbe spolnega nadlegovanja zoper Dominga so sicer pretresle operni svet v ZDA, kjer nima v prihodnosti načrtovanega prav nobenega nastopa, za razliko od evropskih odrov, ki očitno stojijo za njim, saj ni bil odpovedan noben od načrtovanih terminov.

"Še zmeraj se počutim močnega in zdravega"

Kot je še povedal v intervjuju, je svojo moč črpal iz podpore evropskih odrov in oboževalcev ter družine in prijateljev, ki so mu stali ob strani. "Bili so težki časi, vendar so se stvari nekoliko umirile. Nadaljujem z delom, poučevanjem, vajami in nastopanjem. To mi je zagotovilo mir, ki ga potrebujem, da se lahko soočam s to nočno moro. /…/ Še zmeraj se počutim močnega in zdravega," je še dodal 78-letni operni zvezdnik.