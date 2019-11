Takrat je še isti dan odpovedal novinarsko konferenco v svojem rojstnem kraju Grebin, oktobrska odločitev je sledila plazu kritik zaradi očitane mu naklonjenosti in podpore pokojnemu srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću.

"Vedel sem, da prihaja razglasitev, a sem seveda pomislil: meni že ne morejo nameniti nagrade," je med drugim povedal Peter Handke v svežem intervjuju za Die Zeit. Foto: EPA

Peter Handke se je v intervjuju za nemški časopis Die Zeit med drugim opredelil do svojih političnih stališč, izraženih po vojnah na ozemlju nekdanjih jugoslovanskih republik. Kot je dejal, mu ni šlo za Srbijo, temveč za Jugoslavijo.

"Jugoslavija mi je nekaj pomenila"

Po njegovem mnenju je bila napaka, da je Nemčija priznala Hrvaško, Slovenijo in BiH, saj je na območju teh držav živela več kot tretjina pravoslavnih in muslimanskih Srbov. In tako je prišlo do bratomorne vojne. Handke, čigar mati je bila koroška Slovenka, je zato posledično močno solidariziral s Srbijo in po mnenju njegovih kritikov bagateliziral ali zanikal vojne zločine srbske strani.

Na Miloševićev pogreb ne iz naklonjenosti

"Jugoslovan sem po materi in po bratu svoje matere, ki je študiral v Mariboru. Dedek je na koroškem plebiscitu glasoval za priključitev Jugoslaviji. Jugoslavija mi je nekaj pomenila. In če mi zdaj očitate Srbijo, ste nepošteni. Šlo mi je za Jugoslavijo," je dejal v intervjuju. Kot je še dodal, se na pogreb Slobodana Miloševića ni podal zaradi naklonjenosti temu voditelju.

Pisatelj mora biti dobra oseba

Milošević je po njegovih besedah "na enem zadnjih odločanj glasoval proti razpadu Jugoslavije. Njegov pokop je bil tudi pokop Jugoslavije. Ali je kdo pozabil, da je bila ta država ustanovljena proti Hitlerjevemu rajhu?" 76-letni Handke na splošno meni, da mora biti pisatelj dobra oseba. "Zaradi nobene besede tega, kar sem napisal o Jugoslaviji, me ni mogoče denuncirati, niti ene same. To je književnost," je še dejal v intervjuju.

Napoved velikega protesta ob podelitvi nagrad

Po pisanju švedskega časopisa Dagens Nyheter bo združenje Matere Srebrenice in drugi somišljeniki na dan podelitve nagrad protestiralo proti Handkeju v središču Stockholma. Sicer pa se je na Nobelov odbor švedske akademije naslovljenemu pozivu Društva za ogrožene narode, naj Handkeja pripravi do tega, da se javno opraviči žrtvam genocida v Srebrenici in nasploh v Bosni, pridružilo več organizacij.