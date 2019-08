Vesna Lemaić (1981) je doslej poleg nagrajene zbirke objavila večkrat nagrajene Popularne zgodbe (Cankarjeva založba, 2008), lezbično akcijsko antiutopijo Odlagališče (Cankarjeva založba, 2010) in roman Kokoška in ptiči (Škuc - Lambda, 2014). Foto: Založba Goga

Nagrado za najboljšo zbirko kratke proze lanskega leta so letos podelili Vesni Lemaić za zbirko Dobrodošli, ki je izšla pri Cankarjevi založbi. S podelitvijo se je včeraj zaključil petdnevni festival kratke zgodbe Novo mesto short v organizaciji založbe Goga.

Zarežejo z bolečo ironijo doživetega

Kratke in krajše zgodbe Vesne Lemaić pustijo, da spregovorijo situacije: takrat zarežejo z bolečo ironijo doživetega. Ostane samo skupno človeško in včasih preveč človeško, je še zapisala žirija v sestavi Matej Bogataj, Ana Geršak (predsednica), Vanesa Matajc in Žiga Rus.

Člani žirije so člani Društva slovenskih literarnih kritikov, ki je eden od partnerjev festivala Novo mesto short, v sklopu katerega nagrado podelujejo.

Foto: Založba Goga

"Kdo vse je lahko drugi, od katerega se že zaradi te vloge, v katero je postavljen, pričakuje podreditev? Največkrat so to ženske, a ne izključno, so begunke in begunci, včasih turistične delavke in turisti, včasih živali, včasih pa je pogledu izpostavljena tudi sama pripovedovalka, ki začne tako sebe in svoje geste presojati z očmi drugega. Situacije vseh vpletenih, posamezne zgodbe in hkrati celota zbirke ustvarjajo nenehna premeščanja 'vlog' iz cone 'mi' v cono 'drugi' in obratno. Turizem kot vendarle prostovoljna in začasna premestitev se v zbirki tesno prepleta z drugačno, temačnejšo izkušnjo tujega prostora - emigracijo, ki je tu predstavljena skozi perspektivo prostovoljcev," še piše v utemeljitvi.

Reflektira tanko mejo med pokroviteljstvom in sočutjem

Žirija je poudarila tudi to, da kljub angažmaju pripovedovalke slednja dogajanja ne idealizira, temveč do njega vzpostavi kritično distanco, podkrepljeno s podoživljanjem in empatijo, s katerima reflektira tanko mejo med pokroviteljstvom in sočutjem. Močna točka zbirke je, da se ne odloči za eno ali drugo pot, temveč obstane vmes: z zavedanjem o storjenem, ki se ga ne da več spremeniti, a niti povsem sprejeti, so besede žirije sporočili z založbe Goga.

Poleg nagrajenke so bili nominirani še Miha Mazzini s Pohlepom, Andrej Tomažin z Anonimno tehnologijo in Andrej Blatnik z Ugrizi. Nagrado v vrednosti 2000 evrov bruto so podelili v sklopu festivala kratke zgodbe, s katerim se tudi končuje niz letošnjih Novomeških poletnih večerov.