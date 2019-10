Predstava je bila sprejeta pozitivno, je sporočil Solce. "Uspeh," so zapisali v pariški reviji Tout la Culture.

Predstava je nastala v koprodukciji Mednarodnega centra lutkovne umetnosti Koper in Studia Damuza iz Prage. Foto: Lutkovno gledališče Maribor

Gledališko-glasbeni intermedialni kabaret Kar (Sedmina) po motivih Tolstojevega romana Ana Karenina je bil v preteklih letih večkrat nagrajen, med drugim je prejel nominacijo za najboljšo alternativno predstavo na Češkem.

Gledališče objekta, koncert in kabaret

Predstava v svoji intermedialni obliki združuje dramsko igro, gledališče objekta, koncert in kabaret ter združuje lutkovno manipulacijo z drugimi analognimi mediji.

Med drugim so dobili nominacijo za najboljšo alternativno predstavo na Češkem. Foto: Lutkovno gledališče Maribor

Ustvarjalci jo opisujejo kot svojevrstno kombinacijo različnih izraznih medijev, ki se prelivajo drug v drugega in omogočajo več interpretacij znanega literarnega dela. Dramaturška osnova Tolstojevega romana je postavljena na glasbi in ritmičnosti, ki povezuje slike v celoto na nenavaden način.

V predstavi nastopajo člani teatralično-glasbene skupine Fekete Seretlek, to so poleg Solceta še Jiri N. Jelinek, Honza Meduna in Ivo Sedlaček iz Češke, Anička Bubnikova iz Rusije in Pavol Smolarik iz Slovaške. Solce je tudi avtor glasbe, za scenografijo je poskrbela Marianna Stranska.

Izbor najboljših predstav

Na festivalu, ki je potekal od 20. do 29. septembra, se vsaki dve leti predstavi izbor najboljših predstav. Obenem je še več spremljevalnih dogodkov. Vse skupaj predstavlja glavno stičišče lutkovnih umetnikov in povzema glavne svetovne lutkovne trende, je še zapisal Solce.

Češko-slovaško-slovenska zasedba Fekete Seretlek si je z nastopom na tem največjem lutkovnem festivalu na svetu odprla možnosti gostovanj.

Biti Don Kihot

V off-programu festivala pa je bila na sporedu nova predstava Teatra Matita v koprodukciji z Mednarodnim centrom lutkovne umetnosti Koper Biti Don Kihot, v kateri poleg Solceta, ki jo je prav tako režiral, nastopa še slovenski igralec Tines Špik. Solce v predstavi nadgrajuje motive Cervantesovega romana in vizualno poetiko češkega mojstra surrealistične filmske animacije Jana Švankmajerja.

Predstava že gostuje po evropskih festivalih in gledališčih, med drugim v Pragi, Sankt Peterburgu in v Nemčiji, je še zapisal Solce.