Predstava je bila nagrajena še v eni kategoriji. Ljubljanski lutkar Brane Vižintin je prejel nagrado za izvrstnost izvedbe v zmagovalni predstavi. Žirija je ocenila, da je izvrstnost zasluga njega kot soustvarjalca uprizoritvene zasnove in igralca. Vižintin velja za enega največjih slovenskih mojstrov lutkovne animacije.



Avtorica predstave je scenografka, kostumografka in oblikovalka lutk Jasna Vastl. Foto: Jana Jocif

Nasvidenje, lutkovna miniaturka o minevanju, ki je nastala po slikanici švedskega pisatelja Ulfa Nilssona Zbogom gospod Muffin, je bila po oceni mednarodne žirije razglašena za v celoti najboljšo predstavo letošnjega festivala. V LGL jo opisujejo kot "ganljivo zgodbo o minevanju in slovesu, hkrati pa tudi zgodbo o življenju, ko si dovolimo iti do konca sveta".

Predstava z najbolj humanim sporočilom je Nebo za medvede italijanskega gledališča Teatro Gioco Vita iz Piacenze. Nagrajena sta bila tudi interpreta v predstavi Deniz Azhar Azari in Andrea Coppone.



Nagrado otroške žirije je prejela italijanska predstava Pop up, risani fosil v izvedbi Teatro Delle Briciole iz Parme. Med nagrajenimi predstavami je tudi Saloma Oscarja Wilda v izvedbi državnega regionalnega lutkovnega gledališča Orenburg v Rusiji.



Še dve slovenski predstavi

Na tokratnem PIF so se predstavljale tri slovenske predstave. Ljubljanski lutkarji so izvedli tudi Seanso Bulgakov režiserja in avtorja Matije Solceta. Priredba je nastala v okviru predstave Mojster in Margareta po romanu Mihaila Bulgakova. Lutkovno gledališče Maribor je izvedlo zvočno pravljico Snežna kraljica po motivih Hansa Christiana Andersena. Predstavo je režiral Tin Grabnar s soavtorico Nino Šorak.



V tekmovalnem programu je bilo štirinajst predstav

Prireditev, na kateri so podelili nagrade za dosežke v predstavah in izvedbe, se je odvila v četrtek v kulturnem centru Travno v Zagrebu. Tako se je tudi zaključil festival, ki je trajal od 13. do 19. septembra. V tekmovalnem programu se je zvrstilo štirinajst predstav, iz Bolgarije, Hrvaške, Irana, Italije, Izraela, Kanade, Rusije, Slovenije in Ukrajine.