Letošnji program bosta med drugim zaznamovali postavitev Hlapcev poljske režiserke, nova Frljićeva predstava in Macbeth "po Pograjčevo". Foto: BoBo

V zadnjem mandatu aktualnega vodstva gledališča so se odločili, da bo sezono zaznamoval odgovor sloganu iz jubilejne, 60. sezone gledališča, ki se je glasil, da SMG ni samo gledališče, temveč je več kot to, ter da ni samo slovensko, saj se mednarodno odpira.

SMG ni gledališče, temveč aktivistična platforma?

Tokrat so se vsled nekaterih izjav iz različnih strani, v slogu, da SMG "ni gledališče temveč aktivistična platforma," odločili za ironijo, je na predstavitvi programa povedal Goran Injac, umetniški vodja.

Direktor gledališča Tibor Mihelič Syed poudarja, da se je SMG v minulih štirih letih s številnimi gostovanji dobro izkazalo na mednarodni ravni, po drugi strani pa je bilo zaradi svojih programskih teženj pogosto predmet kritike, da v njem ne počnejo "tistega, kar bi moralo početi slovensko institucionalno gledališče."

Odprtje igrišča, znotraj katerega ustvarjajo

V novi sezoni so tako podvomili v to, kar so počeli doslej, in letošnji slogan uporabili za "odprtje igrišča, znotraj katerega ustvarjajo".

Iz predstave Umetnost je omara v režiji Ivana Peternelja. Foto: Matej Peternelj / SMG

Že v petek bo na Novi pošti na sporedu premiera predstave Umetnost je omara v režiji Ivana Peternelja po besedilih absurdista Daniila Harmsa, ustvarjena v koprodukciji z Društvom za umetnost AVGUS.

Za mladino nastaja Obuti maček

Slovenskost "iz slogana" bodo med drugim zaznamovali s sklepno predstavo po motivih Hlapcev Ivana Cankarja, ki jo bo režirala drzna in večkrat nagrajena poljska režiserka Maja Kleczewska. Režiserka se bo z enim od slovenskih kanonskih besedil, ki naj bi najbolje povzelo slovenski narodni značaj, srečala prvič.

Direktor gledališča Tibor Mihelič Syed. Foto: BoBo

V SMG so v preteklosti naleteli tudi na očitke, da ne pripravljajo kakovostnih predstav za mladino. V gledališču se ne strinjajo in odgovarjajo, da za mladinski repertoar redno skrbijo. Na program v koprodukciji z Gledališčem Koper so uvrstili družinski muzikal Obuti maček, ki

ga bo po avtorski priredbi Andreja Rozmana - Roze režiral Vito Taufer, glasbo pa bo podpisala Nana Forte.

Urbani kabaret z Macbethom

Še en "hišni režiser" SMG Matjaž Pograjc pa se bo vrgel v režijo Macbetha. V ta namen je po besedah direktorja vzel "vse permutacije tega lika v dramskih ali literarnih besedilih", ki jih poleg Williama Shakespearja podpisujejo še Heiner Müller, Nikolaj Leskov in Tom Stoppard. Iz njih pa bo ustvaril urbani kabaret.

V SMG se v novi sezoni vrača priznani hrvaški režiser Oliver Frljić s predstavo Tak silen vzlet se siloma konča. Predstava nastaja v koprodukciji z nemškimi in švicarskimi koproducenti. Frljić bo v njej izhajal iz "navidezno preprostega vprašanja, zakaj institucije, ki so nastale skozi demokratičen proces, vse bolj delujejo odtujeno od tovrstnih procesov".

Goran Injac, umetniški vodja SMG. Foto: BoBo

Umetniška raziskava o tem, kaj pomeni biti moški v letu 2020

Na Novi pošti, ki programsko deluje v sodelovanju z zavodom Maska, bo svoj novi avtorski raziskovalni projekt Moški 2020 predstavil Žiga Divjak. Njegov umetniški proces je povezan z raziskovalnimi novinarji, s katerimi ugotavlja, kaj pomeni biti moški v letu 2020. Režijo in dramaturgijo sage o Sladkem Vrhu in tovarni papirja Paloma, pri kateri sodelujeta še AGRFT in KUD Krik, bo podpisala Brina Klampfer.

Gledališče je tudi vključeno v večletni skupnostni projekt v ljubljanski in dresdenski soseski, pri kateri sodeluje z ekipo KUD Ljud, na Novi pošti pa se bodo odvili še večeri z gledališkimi eseji Boštjana Narata.

V SMG bodo predstave ustvarjali tudi kot koproducenti. Z Lutkovnim gledališčem Ljubljana sodelujejo pri uprizoritvi Sinje ptice Mauricea Maeterlincka v režiji Tomija Janežiča, z Staatstheater Nürnberg pa pri predstavi Ustavi me v režiji Eve Nine Lampič.