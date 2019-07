Konec devetdesetih je šola zamrla in nato leta 2016 znova zaživela v polni ustvarjalnosti. Foto: JSKD

Delavnice bodo potekale še v Stari mestni elektrarni in na Konservatoriju za glasbo in balet. Nabor plesnih vsebin, ki jih je mogoče obiskati, obsega klasični balet, sodobni ples, moderni ples, kontaktno improvizacijo, jogo, flamenko, afriški ples in številne delavnice drugih plesnih zvrsti. Plesalci se lahko seznanijo z osnovami izbrane zvrsti ali nadgradijo svoje znanje, posebne delavnice so namenjene tudi plesnim učiteljem in koreografom, so sporočili organizatorji.

Plesno šolo pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Baletni del PPŠ so ustvarili v sodelovanju z Višjo baletno šolo, ki deluje v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Tako se bodo kot mentorji klasičnega baleta na vseh stopnjah predstavili priznani baletni pedagogi in plesalci, med njimi Ana Klašnja, Rita Pollacchi in Szilard Macher.

Ob rednem programu bo potekal še večerni program plesnih predstav, predavanj, druženj in plesnih jamov. Foto: JSKD

Program kontaktne improvizacije pa denimo že drugo leto zapored poteka v sodelovanju z Društvom Moave v okviru projekta Dance in the City.

Kot mentorji bodo sodelovali še drugi priznani plesni strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Pedagogi za sodobni ples bodo Ida Hellsten, Mickael Marso Riviere, Marija Slavec in Alicia Ocadiz, Maša Kagao Knez bo vodila delavnice sodobnega afroplesa, Matjaž Farič pa koreografsko delavnico.

Ob rednem programu bo potekal še večerni program plesnih predstav, predavanj, druženj in plesnih jamov. V soboto pa bo v Stari mestni elektrarni sklepna prireditev, na kateri bodo plesalke in plesalci pokazali, kaj so se naučili.

Letos bo šola potekala četrtič, a ima za sabo bogato zgodovino, ki sega v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Konec devetdesetih je šola zamrla in nato leta 2016 znova zaživela v polni ustvarjalnosti. Iz šole, ki je potekala med letoma 1979 in 1997, so zrasla pomembna imena slovenske plesne scene, na primer Jurij Konjar, Maja Delak, Rosana Hribar in Gregor Luštek, so še zapisali pri JSKD-ju.