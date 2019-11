Solčavska panoramska cesta je bila po izboru Turistične zveze Slovenije leta 2015 imenovana za najboljšo tematsko pot, ki je prevozna vse leto. Foto: Tomo Jeseničnik

Obiskovalci, ki želijo v Logarsko dolino vstopati z avtomobilom, morajo od sredine aprila do konca oktobra plačevati vstopnino. Lastniki tukajšnjih zemljišč so pred 27 leti ustanovili skupno podjetje, preko katerega so pobirali vstopnino in z denarjem urejali dolino. Pred tremi leti, ko je šlo podjetje v likvidacijo, pa je vstopnino začela pobirati občina Solčava.

A že leta 2015 so zaradi kupa pravnih nepravilnosti ob pobiranju vstopnin dobili negativno mnenje računskega sodišča. Solčava je sicer aprila letos sprejela odlok, ki podrobno določa podlago za pobiranje vstopnine v Krajinski park Logarska dolina. Pobrana sredstva, ki letno znesejo kar 150.000 tisoč evrov, gredo za stroške upravljanja in urejanja doline. Zdaj pa jih je zaustavilo ministrstvo za okolje in prostor, ki zahteva razveljavitev odloka, ker trenutno veljavni predpisi o ohranjanju narave takšne dajatve sploh ne predvidevajo.

"Ne strinjam se, da nimamo pravne podlage za upravljanje s krajinskim parkom in pobiranje vstopnine, imamo jo. Imamo podporo domačinov in obiskovalcev, ki se zavedajo, da moramo ohranjati naravo," je prepričana županja občine Solčava Katarina Prelesnik. Kljub vsemu pa se na občini strinjajo, da s sprejetim Zakonom o ohranjanju narave iz leta 1999 in z določitvijo, da je Logarska dolina v celoti naravna vrednota državnega pomena, njihovo upravljanje ni več usklajeno in je treba razmerje po 20 letih končno urediti.