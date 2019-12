Plin v Orehovljah ne uhaja več. Foto: PU Kranj

Kot je povedal vodja operative v Gasilsko reševalni službi Kranj Andraž Šifrer, so jih o poškodbi plinovoda danes okoli poldneva obvestili delavci, ki na tem delu gradijo komunalno infrastrukturo. Na dogodek so gasilci prišli z dvema voziloma in osmimi gasilci ter ugotovili, da je prišlo do preboja cevi med gradbenimi deli na gradbišču.

Plin so zato takoj zaprli in zaradi preventive začeli z evakuacijo treh bližnjih hiš ter na varno pospremili 10 stanovalcev, zaradi varnosti pa je začasno ostala zaprta tudi šola, da se ne bi učenci nahajali na mestu, kjer je uhajal plin. Krajanom so naročili tudi, naj zapirajo okna in omejijo zadrževanje na prostem.

"Gre za strožje preventivne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost prebivalstva, četudi vsebnost plina v zraku ni visoka. Tovrstne ukrepe bomo zagotavljali tudi v prihodnje, saj je preventivno delovanje civilne zaščite na prvem mestu," je dejal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Po zaprtju plinovoda so začeli opravljati meritve po vseh hišah v bližini, po zemljini in v jaških v okolici. Prisotnosti plina ni več zaznati, zato evakuacije ni več in ljudje so se lahko vrnili na svoje domove. Odredili pa so odkop zemljine, ki je bila v neposredni bližini samega izhajanja, ter sanacijo, ki jo bo izvedlo za to usposobljeno podjetje.

Orehovlje in Britof sta oddaljena le nekaj sto metrov. Foto: PU Kranj

Intervencijske službe nerazdružljive že cel teden

Poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar je povedal, da delujejo usklajeno z gasilci in policijo ter da so očitno nerazdružljivi že zadnjih sedem dni. "Sreča v nesreči je, da smo le 500 metrov od Orehovelj imeli strokovnjake iz Maribora, ki so opravljali meritve v Britofu in so lahko takoj prišli tudi na to lokacijo," je izpostavil Govekar.

Kot je pojasnil, gre sicer v Orehovljah za drugačen način okvare plinovoda kot v Britofu, zato je tudi možna hitra sanacija, medtem ko se v Britofu že teden dni po eksploziji intervencija še kar nadaljuje. Vrednost plina v zemljini, ki jo prezračujejo že več dni, je sicer po zadnjih meritvah sedaj minimalna, zato bodo lahko predvidoma v sredo začeli zasipati razkopano cesto.

V četrtek sledi novo merjenje, v petek pa odločitev o odprtju ceste. Ta medtem še naprej ostaja zaprta, še vedno pa v Britofu velja tudi prepoved uporabe odprtega ognja. Enako velja tudi v Tržiču, kjer se po zadnjih merjenih vrednost plina prav tako zmanjšuje, sanacijska dela se izvajajo, cesta in območje pa ostajata zaprta, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Neusklajenost načrtov posameznih napeljav

Glede na dogodke zadnjih dni je Govekar izpostavil problem neusklajenosti načrtov podzemnih napeljav posameznih izvajalcev in upravljavcev sistemov.

Izkazalo se je namreč, da delavci nimajo pred seboj pravega načrta, zato lahko hitro pride do poškodb plinovoda ali drugih napeljav. "Potrebne so uskladitve, da do tega ne bo več prihajalo, ker to pa sedaj presega že vse meje dobrega okusa," je poudaril Govekar.

Dogodek v Orehovljah je že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Intervencija od ponedeljka poteka v naselju Za jezom v Tržiču. Pred tednom dni pa je zaradi uhajanja plina v bližnjem Britofu pri Kranju prišlo celo do eksplozije, v kateri so bili poškodovani dva delavca in štirje otroci.