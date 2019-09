Zahodno tribuno Ljudskega vrta lahko nogometni navdušenci v novi podobi najverjetneje pričakujejo na začetku leta 2021. Foto: BoBo

Pri obnovi zahodne tribune Ljudskega vrta v Mariboru gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na stadionu niso bila dokončana. Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki so jo začeli lani, je že skoraj končana. Večji zalogaj pa je obnova stare, zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena.

Ta poseg je tik pred volitvami začela prejšnja mestna oblast na čelu s takratnim županom Andrejem Fištravcem, čeprav je bilo jasno, da bo to za občinsko blagajno velik zalogaj. V lanskem proračunu so za to predvideli pet milijonov evrov, a so vse ponudbe, ki so prispele na razpis za izbiro izvajalca del, bistveno presegale ocenjeno vrednost naložbe.

Novelacija investicijskega programa, ki jo je novi občinski oblasti junija letos predstavil projektant, je pokazala novo ceno. Po novem se projekt ocenjuje na 6,5 milijona evrov, od tega naj bi večino denarja (4,7 milijona evrov) zagotovili v proračunu prihodnje leto, ko se bodo tudi izvajala dela, preostanek denarja pa naj bi priskrbeli v letu 2021.

Kot so pojasnili na občini, trenutno poteka priprava novega javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. "Objava razpisa je načrtovana v septembru. Izvedba je načrtovana v letu 2020, sklepne dejavnosti in predaja v uporabo pa v prvem tromesečju leta 2021," so odgovorili.