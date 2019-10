Upravna enota na Tobačni v Ljubljani. Foto: www.upravneenote.gov.si

Zaposleni na upravni enoti Tobačna so stavko napovedali zaradi neupoštevanja delovnega časa, saj zaposleni zaradi velikega števila strank delo končajo tudi več ur po koncu uradnih ur.

Po ponedeljkovem in torkovem srečanju so se predstavniki sindikata in novi načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič sestali še z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom.

"Govorili smo o že dlje časa znanih zadevah, ki smo jih v zadnjem letu bolj ali manj uspešno reševali. Našli pa smo tudi nekaj novih rešitev," je v izjavi za medije po srečanju povedal minister. Izpostavil je še, da je ljubljanska upravna enota glede na ostale v drugačnem položaju, saj je reševanje določenih zadev v prestolnici bistveno večje, predvsem pa zelo nepredvidljivo.

Sindikat pričakuje dolgoročne rešitve

Predloge novih rešitev bodo skupaj s sindikatom in vodstvom upravne enote uskladili in zapisali v posebnem protokolu, ki bo v primeru potrebe določal način omejevanja dnevnega števila strank glede na trenutne kadrovske in prostorske zmogljivosti upravne enote. Podrobnosti sicer še niso dorečene, tako minister kot predsednik sindikata Dragan Stanković pa sta napovedala, da bodo to skušali urediti do petka. Ob tem je Stanković poudaril, da je to le kratkoročen ukrep.

"Na eni strani so interesi strank, na drugi pa interesi zaposlenih glede upoštevanja delovnopravne zakonodaje. Poiskati moramo kompromis," je ob tem poudaril Stanković, ki ocenjuje, da se je situacija v primerjavi z lanskim letom še poslabšala.

Zaposleni na upravni enoti Tobačna so zaradi obremenjenosti namreč stavkali že novembra lani, zaradi stavke pa je takrat odstopil načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar. Upravno enoto je začasno vodil Bojan Bunc, v ponedeljek pa je mesto načelnika prevzel Babič.

Slednji je poudaril, da je njegova naloga implementacija vseh ukrepov, ki so bili pripravljeni že v minulem letu, niso jih pa še izvedli. Med njimi so na primer organizacija dela znotraj upravne enote in nekateri mehki ukrepi, kot so obveščanje strank, da lahko do storitev dostopajo tudi na druge načine, na primer preko elektronske pošte.

Kot je še pojasnil, se uredba o uradnih urah ne bo spreminjala, bodo pa sprejeti ukrepi o prerazporeditvi dela, da bi tisti, ki delajo popoldne, lahko prišli kasneje v službo in nato v rednem delovnem času obravnavali zadnje stranke. To morajo še uskladiti s sindikatom.

Napovedana stavka zaposlenih na upravni enoti Tobačna naj bi sicer trajala do izpolnitve stavkovne zahteve. Stavka se bo začela eno uro pred zaključkom uradnih ur in se končala ob koncu delovnega dne.