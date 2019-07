Potem ko je Jevšek zaposlenim v lekarnah v sredo očital manipuliranje z javnostjo, mu zaposleni vračajo z očitkom, da se jim maščuje, ker občini niso dali dveh milijonov evrov za paviljon Expano.

Predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije Damir Domjan, predsednica pomurske enote sindikata farmacevtov Marina Gyurica in predsednica sindikata zdravstvenega in socialnega varstva v Pomurskih lekarnah Ksenija Vučak so sporočili, da so se oglašali, a niso bili vedno slišani. Jevšek naj bi jim med drugim preprečil udeležbo na občinski seji o tej temi, navedli so tudi, da so mu dokazali, da aspirin v Pomurskih lekarnah ni dražji, kot je trdil.

"Vodstvo ste hoteli razrešiti na nezakonit način. Vložili ste tožbo proti vodstvu Pomurskih lekarn, ki ste jo izgubili. S tem vam je bilo s strani sodišča jasno povedano, da je bil vaš način - manever odstavljanja vodstva, nezakonit. Tu se kaže vaša dvoličnost. Vedno govorite, da je treba spoštovati zakone, sami pa jih zlorabljate oziroma kot v omenjenem primeru celo ravnate nezakonito," so zapisali sindikalisti. Na koncu pa je po njihovih besedah Jevšek uporabil še zadnji manever, blatenje vseh zaposlenih.

Očitki o projektu Expano

Da neizvajanje javnih naročil za zdravila pomeni dražja zdravila za občane, kot trdi Jevšek, zaposleni v lekarnah zanikajo z navedbo, da se za ceno zdravil pogaja zavod za zdravstveno zavarovanje za vse zavode v državi in da je cena posameznega zdravila na recept enaka v celotni Sloveniji, za vse lekarne, zasebne in javne zavode.

Aleksander Jevšek. Foto: BoBo

Zaposleni zanikajo očitane jim privilegije, ker da so kot javni uslužbenci enaki vsem drugim v državi, in vztrajajo pri enotnih Pomurskih lekarnah. Razlog za ustanovitev nove soboške lekarne se po njihovem mnenju skriva v promocijskem materialu za projekt Expano oziroma Soboško jezero, kjer piše, da naj bi Pomurske lekarne k temu projektu prispevale dva milijona evrov.

"To se seveda ni zgodilo, saj za to po našem mnenju niti ni pravne podlage. Ker vam ta sredstva očitno manjkajo, vaše ravnanje razumemo kot maščevanje, ustanovitev Soboških lekarn pa kot projekt, iz katerega bi lahko ne glede na pravno dopustnost financirali projekte, ki z zagotavljanjem javne lekarniške službe, njeno dostopnostjo in kakovostjo, nimajo nikakršne zveze," piše v sporočilu. Če bi svet zavoda ugodil županovi zahtevi, bi bilo to nezakonito, so dodali zaposleni.

Občina zahteva odstop Zajca

Sprašujejo se tudi, zakaj odstopa v. d. direktorja Pomurskih lekarn Ivana Zajca ne zahteva nobeden od drugih županov občin ustanoviteljic, in vztrajajo, da po veljavni zakonodaji ni možno zagotoviti skladnosti med predpisi, ki urejajo javno naročanje, in predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.

Zaposlenim, ki nasprotujejo razdruževanju lekarn, je Jevšek očital, da manipulirajo z javnostjo, zagovarjajo svoje privilegije ter da so postali orodje v. d. direktorja Zajca.

Zapisal je tudi, da so se sposobni oglasiti samo takrat, ko so ogroženi njihovi privilegiji, ne pa tudi, ko je občina več let opozarjala na nezakonitosti v Pomurskih lekarnah, prav tako pa niso protestirali proti Zajcu, ki je odgovoren za dražja zdravila in posledično slabšo kakovost dejavnosti.

Soboška občina je 28. junija začela postopke za izstop iz ustanoviteljstva javnega zavoda Pomurske lekarne, razdelitev njihovega premoženja ter ustanovitev novega javnega zavoda, ki bo opravljal lekarniško dejavnost na njenem območju. Razlog je v tem, ker Zajc ni odstopil.