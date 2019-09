Premier je danes ob robu osrednje prireditve ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki za medije komentiral tudi aktualno politično dogajanje. Foto: UKOM

Kot je poudaril Šarec, so vrh koalicije sklicali zato, da se tudi poslanci seznanijo s stanjem, potem ko se je vlada o proračunu "nekako uskladila". Na vprašanje, ali pričakuje kakšen konflikt in kje, pa je dejal, da pričakuje tudi kakšno ostro debato, vendar z zavedanjem, da je skupni cilj vseh, da proračun sprejmejo.

"Ker če bomo proračun sprejeli, potem bo država delovala, brez sprejetega proračuna država ne more normalno delovati," je opozoril Šarec.

Na vprašanje, ali so usklajeni z Levico, pa je premier odgovoril: "Težko reči." Na vprašanje, ali bo na proračun vezal zaupnico, pa je dejal, da se o tem še ni odločil. Opozoril pa je, da je proračun pripravljen glede na doslej znane gospodarske napovedi.

Če se bo po sprejetju proračuna zgodilo, da bo gospodarska rast upadla, bo sledil še kakšen rebalans, je pred ponedeljkovim koalicijskim vrhom, na katerem bodo vladna ekipa in koalicijski poslanci razpravljali o proračunu za prihodnji dve leti, še dejal Šarec.

Pred vrhom koalicije

Bratuškova še ima njegovo podporo

Glede izjave ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek o "rezanju lovk v energetiki" pa je premier danes dejal, da za zdaj ministrica zatrjuje, "da reže lovke, da ne dela nič nezakonitega".

"Seveda pa, če je kaj nezakonitega, če je šlo kaj mimo pravil, so zato tudi ustrezni organi, da to ugotovijo. Če bi se kaj takega ugotovilo, jasno in nedvoumno, potem seveda vemo, kje smo," je še dejal Šarec in dodal, da sam za zdaj "nima kaj dvomiti, ne potrjevati".

Bratuškova je v petek zanikala poročanje medijev, da naj bi vplivala na postopek izbire direktorja družbe SODO. "Bolj, kot mi mečete polena pod noge, bolj bom grizla in sekala lovke," je ob tem med drugim dejala ministrica, ki je prepričana, da so lobiji najmočnejši prav na infrastrukturi in energetiki – področjih, ki spadata pod njen resor.