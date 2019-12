Darsov sklep o izbiri izvajalca mora potrditi uprava, ki mora pridobili še soglasje nadzornega sveta. Foto: BoBo

Pogajanja Darsa s tremi ponudniki za gradnjo druge cevi predora Karavanke so končana. Najnižjo ponudbo so znova dali v turškem Cengizu. "Zmagali smo na razpisu," je po pogajanjih novinarjem dejal glavni pogajalec družbe Mohamed Cengiz in dodal, da čakajo, da začnejo dela s slovenskimi podizvajalci čim prej.

Po torkovih pogajanjih, ki so bila neuradno končana po prvem krogu, bo treba počakati na končno odločitev Darsa. Takrat bodo znane tudi zadnje cene vseh treh ponudnikov, ki so se potegovali za gradnjo predora.

Cengiz zmagal na pogajanjih z Darsom

Podpis pogodbe že do konca meseca?

Darsov sklep o izbiri izvajalca mora potrditi uprava, ki mora pridobili še soglasje nadzornega sveta. Nato ga bodo vročili pogajalcem, ki imajo osem delovnih dni časa za pritožbo, zadnjo v tem postopku. Po optimističnem scenariju bi bil lahko sklep pravnomočen do konca leta, z izbranim gradbincem pa bi lahko Dars pogodbo podpisal po novem letu. Pritožba bi postopek podaljšala za približno mesec dni. V Cengizu ne glede na to računajo, da bi pogodbo lahko podpisali še letos. "Mislim, da jo bomo lahko podpisali do konca tega meseca," je dejal Mohamed Cengiz, ki je v družbi odgovoren za poslovanje na tujih trgih. Poleg Cengiza sta bila na pogajanja z Darsom vabljena še konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto.

Dars bo s tremi ponudniki začel pogajanja za graditev druge cevi Karavank

'Ni pogojev, da premagaš turško podjetje'

Poslovodja podjetja Implenia Avstrija Rudolf Knopf je po koncu pogajanj novinarjem dejal, da so skupaj s slovenskim partnerjem dali vse od sebe. "A nismo bili uspešni, saj ni pogojev, da premagaš turško podjetje." Predstavniki konzorcija podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi medtem po pogajanjih izjav niso želeli dati. Pogajalci v torek niso razkrili, kakšne so bile njihove zadnje ponudbe. Ne sme povedati, ne bi bilo prav, treba je počakati Dars, je dejal Cengiz. Tudi Knopf ni želel povedati, kakšno ceno so ponudili. Ponudba turške družbe Cengiz je bila pred pogajanji vredna 99,6 milijona evrov, ponudba konzorcija podjetij Kolektor CGP, Riko in turškega Yapi Merkezi je znašala 121 milijonov evrov, ponudba konzorcija podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto pa 121,5 milijona evrov.

Turki zmagovalci pogajanj za Karavanke

Neuradno: ponudba znižana za milijon evrov

Turki naj bi ponudbo po neuradnih informacijah znižali za milijon evrov na nekaj nad 94 milijoni evrov. Izhodiščna pogajalska cena naj bi bila namreč nekoliko nižja od zadnje ponujene, saj v njej niso bile upoštevane nekatere postavke. Tako naj bi Turki izhodiščno ceno nekaj nad 95 milijoni evrov znižali v enem pogajalskem krogu za milijon evrov. Konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi naj bi neuradno ponudbo znižali za okoli 17 milijonov evrov, konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto pa po neuradnih navedbah Dela za šest milijonov evrov.

Kaj se dogaja z drugo cevjo Karavank

V Kolektorju so kritični

Dva dni po pogajanjih Darsa s tremi ponudniki so v Kolektorju CPG v sporočilu za javnost strnili postopek oddaje javnega naročila in med drugim poudarili, da so skupaj s partnerji na podlagi minimiziranja stroškov v torek znova določili minimalno ceno. "Končna ponudbena cena je sedem milijonov evrov nižja od ponudbene cene iz prvega kroga, ki smo jo ponudili v odprtem postopku," so pojasnili v slovenski gradbeni družbi in dodali, da je bila pri 102 milijonih evrov brez DDV-ja njihova ponudba dobre tri milijone evrov višja od ponudbe Cengiza. "Nasprotno pa je Cengiz svojo ponudbo glede na prvo ponujeno ceno v odprtem postopku celo zvišal za skoraj deset milijonov evrov. Iz tega lahko torej sklepamo, da bo turško podjetje odneslo iz Slovenije vsaj deset milijonov evrov dobička, slovenskemu proračunu pa bo pustilo zgolj drobtinice," so kritični v Kolektorju.