Samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaido, ki ga priznava več kot 50 držav po svetu, je v torek sporočil, da se je začela zadnja faza operacije za odstavitev predsednika Nicolasa Madura. Foto: Reuters

Juan Guaido je v torek zvečer pozval Venezuelce, naj z uporom proti predsedniku Nicolasu Maduru nadaljujejo tudi danes, potem ko nasilni spopadi v torek kljub prestopu vodje varnostne agencije niso pripeljali do sprememb, ki si jih želi opozicija vladajočemu režimu.

Ob Guaidoju je bil njegov mentor Leopoldo Lopez, ki so ga zaprli že leta 2014, ker je vodil proteste proti režimu. Potomca osvoboditelja Južne Amerike Simona Bolivarja naj bi iz hišnega zapora izpustile varnostne sile na ukaz Guaidoja.

Guaido po nasilju poziva k novim protestom

Prišlo je do spopadov

Lopez je pozval ljudi in vojsko, da je čas za spremembo režima, vendar je bilo tega hitro konec, ko je vojska iz letalskega oporišča proti protestnikom ukrepala s solzivcem. Prišlo je do spopadov, protestniki so na oporišče metali molotovke, oklepna vozila pa so zapeljala v množico ljudi in jih več ranila. V bolnišnicah naj bi zdravili okoli 50 ljudi, v mestu La Victoria pa je bil eden od protestnikov ubit. Lopez se je potem zatekel v rezidenco veleposlanika Čila, pozneje pa na špansko veleposlaništvo. Vojaki, ki so bili z Guaidojem, pa so se zatekli v brazilsko diplomatsko predstavništvo. Proti večeru je bilo že mirno, potem ko so policijske sile, zveste Maduru, počistile ulice in odstranile barikade protestnikov.

Maduro: »Vojaško oporišče ni bilo zasedeno«

Maduro: Poskus je propadel

Maduro je zvečer na nacionalni televiziji dejal, da je poskus vsiljevanja nezakonite vlade s podporo ZDA in Kolumbije propadel. Po njegovih besedah je šlo za velik šov. Njihov načrt je propadel, ker si Venezuela želi miru, je dejal in pohvalil odziv varnostnih sil. Dodal je tudi, da so voditelji upora v zaporu. "To ne more biti nekaznovano. Vsi vpleteni se morajo vdati," je sporočil Maduro. Guaido je namesto tega izdal poziv, naj se upor nadaljuje tudi danes. Maduro je sporočil, da je na mesto vodje obveščevalne agencije oziroma tajne policije Sebin ponovno imenoval Gustava Gonzaleza Lopeza, ki ga je lani zamenjal z Manuelom Christopherjem Figuero. Razlog je bilo pismo Figuere, ki je zaokrožilo po medmrežju. V njem je šef tajne policije sporočil, da je bil vedno zvest Maduru, vendar pa je napočil čas za obnovo države. Med drugim zato, ker se je hudo razpasla korupcija.