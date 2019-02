LMŠ-jev Darij Krajčič ne opravlja več funkcije poslanca v državnem zboru. Foto: BoBo

Poslanec LMŠ-ja Darij Krajčič je ta teden odstopil s funkcije poslanca DZ-ja. Razloge z njegov odstop so predstavili na novinarski konferenci, in sicer je razlog tatvina sendviča.

V stranki so pojasnili, da so njegovo odstopno izjavo prejeli že v sredo in se z njo seznanili. Prav tako je Krajčič že v sredo svojo odstopno izjavo poslal predsedniku DZ-ju Dejanu Židanu.

Poslanec Darij Krajčič odstopil

Kot da je 'luft'

Kot je na torkovi seji odbora DZ-ja za kmetijstvo povedal Krajčič, se je iz parlamenta odpravil v trgovino po sendvič. "Zdaj bom naredil eno samoprijavo," je, kot je razvidno iz magnetograma seje, napovedal. "Čakam tam pri pultu, kjer so se trije ljudje pogovarjali med seboj. Zagotovo sem čakal tri minute," je pojasnil in dodal, da ga niso videli oziroma upoštevali. "Kot da sem tam 'luft'," je bil slikovit. "In potem sem se odločil, da bom preveril njihov sistem kontrole, če kaj odneseš iz trgovine. Prvič v življenju sem to naredil. Šel sem lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil. Torej tudi tam, kjer imajo vse pod video nadzorom in ne vem, kaj še vse, gre tu in tam kaj skozi," je pojasnil.

Da poslanec ukrade sendvič, je seveda nedopustno. Da se s tem na odboru za kmetijstvo še hvali, je res bizarno. Violeta Tomić, Levica

Partnerji v koaliciji redkobesedni

Koalicijski partnerji so bili ob poslančevem ravnanju in njegovem odstopu ob robu sestanka koalicije redkobesedni. Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je poudaril, da vsaka stranka ravna tako, kot misli, da je prav. Kot je dodal, pa je bil Krajčič zelo dober in izkušen poslanec, z zbranimi mislimi. Zakaj je ravnal tako, kot je, pa Han ne ve. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša vseh podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo v trgovini, ne pozna. Če bi jih natančno poznal, bi zadevo lažje komentiral. Je pa priznal, da se je ob tej novici tudi sam nekoliko nasmejal.

Odstop poslanca zaradi kraje sendviča

SDS bi pričakoval še več odstopov

"Če je za poslance LMŠ-ja kraja družbeni eksperiment, potem je to isti problem, kot ga je prej imela SMC, ki je govorila o moralnih normah, ki pa jih je mnogokrat kršila," pa je v odzivu oster poslanec SDS-a Tomaž Lisec. Kot je navedel za STA, na seji odbora za kmetijstvo kar ni mogel verjeti, s kakšno lahkoto je Krajčič govoril o kraji in to še primerjal z družbenim eksperimentom. Lisec je obenem poudaril, da bi v SDS "pričakovali odstop še koga drugega iz vladajoče koalicije, ki ima na hrbtu veliko večje grehe". Odzvala se je tudi poslanka Levice Violeta Tomić: "Da poslanec ukrade sendvič, je seveda nedopustno. Da se s tem na odboru za kmetijstvo še hvali, je res bizarno." V SMC-ju, SAB-u, NSi-ju in SNS-u odstopa Krajčiča in vzrokov zanj niso komentirali.