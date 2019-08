Demokracija orožja pač žanje kar seje.

V Daytonu je nekaj sto ljudi protestiralo in krivilo predsednika Donalda Trumpa da je kriv za pokole zaradi njegove eksplozivne retorike, ki povečuje rasne in politične delitve v ZDA. Še več protestnikov je bilo v El Pasu, kjer je nekdanji zvezni kongresnik in demokratski predsedniški kandidat Beto O'Rourke med domačimi volivci Trumpa označil za rasističnega provokatorja. Trumpovo kolono so v El Pasu spremljali napisi "rasist pojdi domov". Foto: EPA

Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden obiskal Dayton v Ohiu, kjer je strelec v nedeljo zjutraj ubil devet ljudi, zatem je obiskal še v El Paso v Teksasu, kjer je v strelskem napadu umrlo 22 ljudi.

Trump obiskal Dayton in El Paso

Trump je v nagovoru Američanom po pokolih v ponedeljek obsodil rasizem in napovedal ukrepe, med katerimi je tudi poostren nadzor nad tem, kdo lahko kupuje orožje. Vseeno je že pred odhodom zavrnil možnost, da bi v ZDA prepovedali polavtomatsko orožje.

Trump nezaželen na prizoriščih streljanj

Trump: Moja retorika ljudi povezuje

Po napadih se je na predsednika, ki že od volilne kampanje besedno napada priseljence, vsul plaz očitkov, da je bilo nasilje v El Pasu neposredna posledica njegovih izjav. Trump je pred odhodom v Dayton in El Paso zatrdil, da njegova retorika nikakor ni prispevala k nasilju, čeprav je strelec v El Pasu v svojem manifestu navajal skoraj identične argumente proti priseljencem kot Trump. "Moja retorika ljudi povezuje," je dejal Trump in na Twitterju še dodal, da je bil napadalec v Daytonu pripadnik levičarskega antifašističnega gibanja. Trumpa so ob prihodu v Dayton pričakali tako podporniki kot protestniki. Skupaj s prvo damo Melanio je obiskal bolnišnico Miami Valley, kjer sta se pogovarjala z bolniki in osebjem.

Trump obsodil sovraštvo, fanatizem in rasizem

Župan El Pasa ni bil navdušen nad predsednikovim obiskom

Trump in Melania sta pot nadaljevala v El Pasu, kjer celo republikanski župan Dee Margo ni pokazal navdušenja nad predsednikovim prihodom, demokratska zvezna kongresnica, ki zastopa El Paso Veronica Escobar je naravnost dejala, da ni dobrodošel in naj ne hodi. "Trump ne ponuja nobenega moralnega vodstva, nobenega zanimanja za poenotenje države. Imamo predsednika s strupenim jezikom, ki je javno in brez opravičila zaobjel politično strategijo sovraštva, rasizma in delitev," pa je o Trumpu povedal predsedniški kandidat demokratov Joe Biden. Motiv strelca v El Pasu je sicer znan - rasizem in nestrpnost do priseljencev -, motiv strelca v Daytonu pa po navedbah policije še ni povsem jasen, čeprav Trumpovi podporniki poudarjajo, da je bil levičar.