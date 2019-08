Foto: BoBo

Besede premierja Marjana Šarca o potrebi po postavitvi drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško so vznemirile Avstrijce in številne okoljevarstvenike.

"To je nesprejemljivo," je dejal namestnik štajerskega deželnega glavarja Michael Schickhofer iz stranke SPÖ. Prvi mož koroških svobodnjakov Gernot Darmann pa je napovedal "množično nasprotovanje" projektu.

Danes smo videli, kaj je mogoče, ko nekaj podpre premier države. Kar naenkrat je šestmilijardni jedrski reaktor popolnoma mogoč. Zdi se, da je lažje postaviti reaktor kot tretjo vetrnico. Kaj bi bilo torej mogoče, če bi takšno podporo usmerili kam drugam? Tako rekoč jutri lahko začnemo postavljati vetrnice na 10 lokacijah, ki že imajo široko podporo. Katja Huš, Greenpeace

Avstrijci proti širitvi jedrskih elektrarn

Schickhofer je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zvezno vlado na Dunaju pozval, naj takoj ukrepa in naveže pogovore z vlado v Ljubljani, da bi preprečili Šarčevo namero. "Nuklearko v Krškem bi morali odklopiti rajši danes kot jutri. V nobenem primeru ne sme proti do njene razširitve," je dejal in opozoril, da jedrska elektrarna v Krškem poleg tega stoji na potresnem območju. "Potrebujemo nacionalno in evropsko zavezništvo proti širjenju jedrske elektrarne. Združiti moramo vse sile, da preprečimo nadaljnjo širitev jedrskih elektrarn," je dejal Schickhofer. Darmann pa je v pisni izjavi zapisal, da od deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) pričakuje uradni protest koroške deželne vlade. Hkrati je politik iz vrst FPÖ nagovoril tam živeče zamejske Slovence: "Slovenske organizacije pozivam, naj zavzamejo jasno stališče glede vprašanja jedrske elektrarne Krško in uveljavijo svoj domnevni vpliv."

Šarec za gradnjo drugega bloka nuklearke

Najnaprednejše države postavljajo vetrne parke, solarizirajo mesta, izboljšujejo železnice, prestrukturirajo svojo industrijo, da postaja manj energetsko potratna. Kaj je Slovenija naredila na teh področjih? Nič. In kaj bomo naredili, če bo ideja NEK-a 2 živela dalje? Nič. Katja Huš, Greenpeace

Šarec: V prihodnje bomo potrebovali se več energije

Šarec je potrebo po postavitvi drugega bloka krške jedrske elektrarne omenil v četrtek ob obisku v Krškem. "Vse napore moramo vložiti v to in pristopiti k izgradnji drugega bloka, saj bomo v prihodnje potrebovali vse več električne energije, še posebej, če želimo biti razvojno uspešna država," je dejal. Obstoječi blok je bil zgrajen v času nekdanje Jugoslavije in obratuje od leta 1983. Na ministrstvu za infrastrukturo sicer pravijo, da ni še nič odločeno. "Odgovor na to, koliko in predvsem kakšno energijo Slovenija potrebuje dolgoročno, bo opredeljen v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu," so pojasnili za STA ter dodali, da se bodo konkretni pogovori o potrebnosti novih energetskih objektov začeli šele, ko bo ta dokument pripravljen. Strokovnjaki trenutno pripravljajo potrebne izračune, ki bodo morali biti upoštevani tudi pri političnih odločitvah o tem, kako bo z našo energijo v prihodnosti, so še zapisali na ministrstvu.