Boris Johnson je postal premier, potem ko so ga člani konservativne stranke izvolili za predsednika stranke. Premagal je vodjo diplomacije Jeremyja Hunta. Foto: EPA

Britanski državljani so siti čakanja in prišel je čas, da delujemo, sprejemamo odločitve, zagotovimo močno vodstvo in spremenimo državo na bolje. Boris Johnson

Velika Britanija je malo več kot tri mesece pred načrtovanim brexitom dobila novega premierja. Nekdanji zunanji minister in nekdanji župan Londona Boris Johnson je na tem položaju nasledil Thereso May in že v prvem govoru zagotovil, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra izstopilo iz Evropske unije z dogovorom ali brez njega.

Britanska zastava predstavlja svobodo, svobodo govora, vladavino prava in demokracijo, je Johnson dejal v prvem govoru na Downing Streetu. "Zato bomo 31. oktobra šli iz EU-ja," je zagotovil.

Novi britanski premier bo Boris Johnson

Prepričan o novem in boljšem dogovoru z Brusljem

"Britanski državljani so siti čakanja in prišel je čas, da delujemo, sprejemamo odločitve, zagotovimo močno vodstvo in spremenimo državo na bolje," je dejal. Po njegovem mnenju ne nameravajo čakati 99 dni, kolikor je še do konca oktobra. Novi premier je izrazil prepričanje, da lahko sklenejo nov in boljši dogovor z Brusljem. Mora pa biti Velika Britanija pripravljena tudi "na možnost, da bo Bruselj zavrnil nadaljnja pogajanja", zaradi česar bodo prisiljeni v brexit brez dogovora, je dodal. V govoru se je zahvalil Mayevi za njen pogum in potrpežljivost, a dodal, da je kljub njenim naporom država "jetnik starih razprav iz leta 2016", ter se s tem navezal na referendum o brexitu.

Boris Johnson prevzema krmilo britanske vlade

Izpolnitev brexita nov začetek za Veliko Britanijo

Prihod Johnsona do Buckinghamske palače so zmotili okoljski protestniki organizacije Greenpeace, ki so s človeško verigo skušali opozoriti takrat še bodočega premierja na okoljsko krizo. Johnson je z obiskom pri britanski kraljici Elizabeti II. postal premier. V Buckinghamski palači se je izmenjal z Mayevo, ki je monarhinji uradno predala svojo odstopno izjavo. V poslovilnem govoru je Mayeva dejala, da ji je bilo v čast služiti Združenemu kraljestvu. Nadaljevala je, da bo izpolnitev brexita pomenila nov začetek za Združeno kraljestvo. Ravno neuspeli britanski izstop iz Evropske unije je Mayevo stal premierskega položaja, sedaj pa bo to glede na lastne napovedi do konca oktobra zagotovil njen naslednik.