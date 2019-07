Skupina državnih svetnikov je sicer predlagala veto na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. O predlogu bo državni svet odločal na ponedeljkovi izredni seji. Foto: BoBo

Državni zbor je potrdil predlagano novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol.

Zanjo je glasovalo 42 poslancev, proti pa 36. Po noveli bo država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela programa pa ne bo financirala.

42 poslancev podprlo zakon o financiranju šol

Mnenja so še vedno deljena

Za novelo so v skladu s poprejšnjimi napovedmi glasovali v LMŠ-ju, SD-ju, DeSUS-u in SAB-u, pa tudi v Levici, kjer sicer foruma nista prijavila dva poslanca. Proti so glasovali v SDS-u, NSi-ju in SNS-u, medtem ko so se v SMC-ju glasovanja vzdržali. Poslanca manjšin sta glasovala za. V Levici so to, kako bodo glasovali, razkrili šele tik pred samim glasovanjem. Po besedah Mihe Kordiša novelo podpirajo, ker položaja zasebnih šol ne izboljšuje. Mnenja so namreč, naj bo javni denar namenjen le za javne šole. Takšno glasovanje je v večjem delu napovedovala tudi razprava, ki sicer ni prinesla zbližanja stališč med podporniki in nasprotniki novele. V njej so namreč poslanci SDS-a, NSi-ja in SMC-ja opozarjali, da novela ne sledi odločbi ustavnega sodišča iz leta 2014, medtem ko so bili poslanci LMŠ-ja, SD-ja, DeSUS-a in SAB-a nasprotnega mnenja.

Protest zaradi financiranja šolstva

Kdaj bo začel veljati nov način financiranja?

V noveli je določeno, da začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. septembra. A se financiranje, ki bo po opozorilih zasebnih osnovnih šol nižje, ne bo spremenilo takoj. V prehodnih določbah je namreč določeno, da se za tiste, ki bodo zasebne osnovne šole začeli obiskovati v novem šolskem letu, in za tiste, ki jih že obiskujejo, do zaključka šolanja financiranje ne spremeni (velja torej 85-odstotno javno financiranje obeh delov programa). Nov način financiranja pa bo veljal za tiste, ki bodo zasebne osnovne šole začeli obiskovati v šolskem letu 2020/2021 ali pozneje.