"Kdorkoli ima doma žival, lahko potrdi, da je čuteče bitje, in kdor je pravnik, lahko vladi pojasni, da zavrača nekaj, kar je Slovenija s podpisom lizbonske pogodbe že sprejela," so zapisali v Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice. Foto: Pixabay

Vlada je v četrtek sprejela predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki izboljšuje urejanje etažne lastnine in opredeljuje živali kot živa bitja.

Na ministrstvu za pravosodje so sicer želeli živali opredeliti kot "čuteča živa bitja", a v vladi za to ni bilo posluha. Ministrica Andreja Katič upa, da bodo predlog ustrezno popravili poslanci.

Za Pravice Živali

Živali ostajajo zgolj živa bitja

Kot pomembno novost je ministrica izpostavila opredelitev živali kot živih bitij, in ne več kot stvari. Katičeva je sicer v zakon želela zapisati dikcijo, da so živali "čuteča živa bitja", to določilo so namreč oblikovali v sodelovanju s pravno stroko in predstavniki nevladnih organizacij. A ministrici, kot je dejala, žal te določbe v medresorskem usklajevanju ni uspelo uskladiti, novela pa je kar štiri tedne čakala na uvrstitev na sejo vlade. Tudi v četrtek je poskušala prepričati nekatere kolege ministre, a ji ni uspelo in tako v predlogu ostaja dikcija, da so živali "živa bitja".

Prevoz živine na tovornjakih kljub vročini

Pomembna simbolna gesta

Katičeva to kljub vsemu ocenjuje kot določen napredek, pri čemer pa še vedno upa, da bo predlog spremenjen med obravnavo v DZ-ju. Kot je dejala, se o tem že pogovarja s poslanci, meni pa, da bodo tudi nevladne organizacije "vršile dovolj velik pritisk, da Slovenija na tem področju stopi med bolj napredne države". V četrtek so se oglasili tudi v Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice. "Kdorkoli ima doma žival, lahko potrdi, da je čuteče bitje, in kdor je pravnik, lahko vladi pojasni, da zavrača nekaj, kar je Slovenija s podpisom lizbonske pogodbe že sprejela," so zapisali. Po njihovem mnenju člen sicer nima neposrednega vpliva, vendar pa gre za pomembno simbolno gesto.