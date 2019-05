"Vaša politika pravice do življenja nas bo pokopala." V številnih mestih ZDA so se s protesti odzvali na potrditve predlogov o prepovedi splava po srčnem utripu zarodka in na sankcije, ki jih tak zakon prinaša. Foto: Reuters

Senat ameriške zvezne države Alabame je ta mesec z veliko večino potrdil predlog zakona o skoraj popolni prepovedi splava, ki zdravnikom grozi z 99 leti zapora.

Podporniki zakona v Alabami niso dovolili niti izjeme v primeru posilstva ali incesta. Prepovedali so vsa dejanja, povezana s splavom.

V Alabami prepovedali splav

Alabama ni edina zvezna država

Vendar Alabama ni edina zvezna država, ki je potrdila omenjen predlog zakona. To je storilo tudi zakonodajno telo ameriške zvezne države Missouri in se tako pridružilo še kolegom v Kentuckyju, Ohiu, Mississippiju in Georgii, ki so letos potrdili podobne zakone. Vse te države so že omejile pravico žensk do splava, kolikor jim je dopuščala odločitev vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz 70. let prejšnjega stoletja, s katero so Američanke dobile pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. Splav se lahko izvaja le v posebej določenih klinikah, ki jih je mogoče prešteti na prste ene roke.

Trump za splav v treh primerih

Več tisoč ljudi na protestih

Ta teden se je zato več tisoč ljudi udeležilo protestov po ZDA proti novo sprejetim predlogom zakona o prepovedi splava po srčnem utripu zarodka. "Ne bomo jim dovolili, da našo državo vrnejo v preteklost," je dejala ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, ki je na shodu v Washingtonu med drugim že napovedala predsedniško kandidaturo leta 2020. Drugi predsedniški kandidat demokratov Cory Booker je ob tem pozval množico, "naj prebudi še več ljudi, da se pridružijo protestu". "To je začetek vojne Donalda Trumpa proti ženskam. Če si želi to vojno, naj jo ima, a jo bo izgubil," pa je dejala demokratska senatorka Kirsten Gillibrand, ki bo prav tako kandidirala za predsednico države.