Ministrstvo želi občinam prepustiti odločanje o višini financiranja zasebnih vrtcev. Foto: BoBo

Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrtcih, ki med drugim prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register pri pristojnem ministrstvu.

Predlagana novela zakona o vrtcih poleg tega prinaša spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem s strani občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj.

Kaj bo s 100 zasebnimi vrtci?

Starši ne bodo mogli prosto izbirati

Direktorica zasebnega vrtca Vila Mezinček iz Kranja Hojka Oman pravi, da predlog ministrstva ne bo zmanjšal sredstva zasebnim vrtcem, temveč otrokom in njihovim staršem, ki imajo pravico do izbire predšolske vzgoje. "To pomeni, da starši ne bodo mogli prosto izbirati, kam bodo vključili svojega otroka, temveč bo to določila občina s svojim odlokom, koliko bo financirala vrtce," opozarja.

Dvotirna mreža zasebnih in javnih vrtcev

Na mestni občini Ljubljana (MOL) podpirajo usmeritev ministrstva, ker imajo v javnih vrtcih nezasedena mesta. Kot ustanovitelj morajo plačevati prosta mesta v javnih vrtcih, sočasno pa tudi, avtomatično v skladu z zakonom o vrtcih, sofinancirati zasebne vrtce. Ta dvotirna mreža zasebnih in javnih vrtcev vodi v neracionalno rabo javnega denarja, so prepričani na MOL-u. "Te zadeve bi se lotila na drugi strani, zakaj financirajo prosta mesta? Kaj če bi tukaj spremenili način financiranja in zakon o vrtcih," jim odgovarja Omanova. Zasebni vrtci so še prepričani, da če bo državni zbor sprejel sporno rešitev, bo večina od njih vrata zaprla v treh letih.