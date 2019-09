Kanadski premier Justin Trudeau se je znašel v težavah. Foto: Reuters

Kanadski premier Justin Trudeau se je v sredo opravičil, ker si je leta 2001 pobarval obraz z rjavo barvo, ko je na šolski zabavi na temo arabskih noči predstavljal lik Aladina. Zgodba, ki odmeva predvsem v Severni Ameriki, se je napihnila zaradi kanadske predvolilne kampanje.

V Kanadi bodo parlamentarne volitve 21. oktobra, med svetovno žensko diplomatsko in politično populacijo nadvse popularnega voditelja pa ogroža konservativni kandidat Andrew Scheer.

Zgodbe o barvanju obrazov so bolj značilne za ZDA, ki se otepajo dolge zgodovine suženjstva in zatiranja temnopoltih. Še pred nekaj desetletji je bilo norčevanje iz temnopoltih prebivalcev z barvanjem obraza s črno barvo za belce nekaj povsem običajnega.

Trudeau se je opravičil za rasistični kostum

Val politične korektnosti pljusknil v Kanado

Napočili so novi časi in val politične korektnosti je pljusknil tudi čez severno mejo v Kanado, kjer 47-letni Trudeau obžaluje dejanje, ob katerega se leta 2001 ni nihče obregnil. "Tega ne bi smel storiti. Moral bi vedeti, da ne smem, in zelo mi je žal," je v sredo novinarjem povedal premier, potem ko je fotografijo objavil časnik Time Magazine. Dodal je, da se zdaj zaveda, da je fotografija rasistična, čeprav se mu takrat to ni zdelo tako. Današnji vodja liberalne stranke je bil leta 2001 učitelj na zasebni šoli in se je z učenci udeležil zaključne zabave s tematiko arabskih noči. Na glavo si je posadil turban, obraz pa si je za večjo avtentičnost pobarval v rjavo barvo. "Rasizem, ki ga kaže fotografija Justina Trudeauja, me je globoko pretresel. Mora se opravičiti," je med drugim tvitnila voditeljica zelenih Elizabeth May, Trudeau pa je to nato tudi storil.

What I did was hurtful to people who live with intolerance and discrimination every day. I recognize that, and I take full responsibility for it. I know that I let a lot of people down with that choice, and I am deeply sorry. pic.twitter.com/gLetjs6xAa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19. september 2019

Konservativci predali posnetek televiziji

Kanadska televizija Global News je objavila še videoposnetek Trudeauja, domnevno v zgodnjih 90. letih 20. stoletja, na katerem ima temno pobarvan obraz, vrat in roke. Trudeau je v sredo priznal, da si je v preteklosti pobarval obraz z rjavo barvo, ko je na šolskem tekmovanju talentov pel pesem Harryja Belafonta Banana Boat Song iz leta 1959, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Fotografijo Trudeauja iz zbornika iz srednje šole, kjer to poje in ima domnevno pobarvan obraz, so mediji objavili v sredo zvečer po Trudeaujevi tiskovni konferenci. Videoposnetek naj bi pridobili konservativci, ki so ga predali televiziji.