Ljudje med pogrebno slovesnostjo v obmejnem mestu Akcakale nosijo krsto, zavito v turško zastavo, v kateri je truplo 9-mesečnega dojenčka Mohameda Omarja Saarja, ki je bil ubit v obstreljevanju mesta. Foto: Reuters

Turška vojska nadaljuje ofenzivo proti kurdskim milicam na severovzhodu Sirije, ki jo je začela v sredo. Na ofenzivo so se tudi v Damasku odzvali kritično.

Ankara ob tem EU-ju grozi, da ji bo poslala več milijonov beguncev v primeru kritik. Od začetka ofenzive je sicer območje po navedbah aktivistov zapustilo že več kot 60 tisoč ljudi.

Turčija nadaljuje ofenzivo na severovzhodu Sirije

Z operacijo Izvir vstop v Sirijo

Turško obrambno ministrstvo je v sredo pozno zvečer sporočilo, da so njihovi vojaki vzhodno od reke Evfrat v okviru t. i. operacije Izvir miru vstopili v Sirijo, potem ko je vojska območje najprej obstreljevala z letali. Glede na poročanje turških medijev so vojaki v državo vstopili na štirih mestih, od katerih naj bi bili dve blizu sirskega mesta Tel Abdžad, dve pa v bližini mesta Ras al Ain. Glede na poročila so se okrog teh dveh mest vneli hudi spopadi. V njuni bližini so doslej turške sile zavzele sedem vasi, navaja Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu, ki ima na terenu mrežo aktivistov. Po navedbah observatorija je bilo v turških napadih doslej ubitih 23 borcev kurdskih sil in devet civilistov.

Hudi spopadi po turškem vdoru na severovzhod Sirije

Ogroženih več sto tisoč civilistov

Tarča obstreljevanja pa sta bili tudi turški obmejni mesti Ceylanpinar in Akcakale, od koder tamkajšnje oblasti poročajo, da je bilo ubitih šest ljudi, med njimi dojenček. Še okoli 70 ljudi je bilo ranjenih. Visoki komisariat Združenih narodov za begunce je opozoril, da je po začetku operacije na severu Sirije na begu več deset tisoč ljudi. Zdaj je tam ogroženih več sto tisoč civilistov, je sporočil visoki komisar za begunce Filippo Grandi. V Sirskem observatoriju predvidevajo, da je bilo v 36 urah s severa Sirije pregnanih najmanj 60 tisoč civilistov.

Turčija začela vojaško operacijo v Siriji

Sirska vlada ostro kritizirala Erdogana

Nadaljevale so se tudi kritike operacije, med drugim se je prvič odzvala sirska vlada. Ta je ostro kritizirala turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ker trdi, da je cilj turške operacije proti Kurdom na severovzhodu Sirije boj proti terorizmu in zaščita sirske ozemeljske celovitosti, navaja sirska tiskovna agencija Sana. Iran, ki velja za zaveznika Sirije, je Turčijo pozval, naj takoj ustavi operacijo in umakne svoje sile s sirskega ozemlja. K čim prejšnjemu končanju ofenzive je Turčijo pozval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je poudaril, turška operacija povečuje tveganje za ponovno vzpostavitev kalifata skrajne skupine Islamska država (IS). Dodal je, da turška operacija tudi povečuje tveganje humanitarne katastrofe za milijone ljudi.

ZDA Turčiji odprle vrata na severovzhod Sirije

Slovenija izrazila "globoko zaskrbljenost"

Invazijo turških sil na severu Sirije je odločno obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je opozoril na možnost, da bi Turčija in njeni zavezniki na območju izvedli "etnično čiščenje" Kurdov. Moskva pa se je zavzela za dialog med Ankaro in Damaskom o kurdskih silah na severovzhodu Sirije. Dodali so, da je bilo reševanje tega vprašanja "oteženo zaradi dejanj ZDA in koalicije". Pozivom se je pridružila tudi Slovenija, ki se je zavzela za prenehanje enostranske vojaške operacije na severovzhodu Sirije, zaščito civilistov in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Izrazila je globoko zaskrbljenost zaradi operacije. K mirni rešitvi razmer je pozval tudi predsednik republike Borut Pahor.