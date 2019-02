Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagrozil venezuelskim vojaškim poveljnikom. Foto: Reuters

Venezuelska vojska je v povišani pripravljenosti pred morebitnimi kršitvami na meji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek venezuelskim vojaškim poveljnikom zagrozil s posledicami, če ne bodo podprli začasnega predsednika Juana Guaidója.

Obrambni minister Vladimir Padrino je zagotovil, da bodo vojaki pozorno varovali mejo. "Oborožene sile bodo ostale nameščene in v pripravljenosti ob mejah, da bi s tem preprečile kakršne koli kršitve ozemeljske integritete," je dejal venezuelski minister.

Ponovil je, da še naprej ostajajo zvesti predsedniku Nicolasu Maduru in da ne bodo podprli marionetne vlade ali ukazov tujih vlad, so poročale tuje tiskovne agencije.

Trumpa je pred govorom predstavila prva dama ZDA Melania Trump v vlogi "preživele" socializma. Ameriški mediji so njen nastop pospremili s komentarjem, da se je rodila v "komunistični Sloveniji", sama pa je poudarila, da ve, kako je "biti blagoslovljen s svobodo", potem ko je živela v socializmu. Vojaškim poveljnikom Venezuele je pred tem zapretila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je dejala, da ZDA vedo, kje po svetu imajo skupaj s svojimi družinami skrit denar.

Ameriški predsednik je nato ponovno izrekel podporo samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidóju in zagrozil venezuelskim vojaškim poveljnikom, da bodo izgubili vse, če se ne postavijo na pravo stran in med drugim dovolijo vstop humanitarne pomoči v Venezuelo. Trump si želi predvsem mirne tranzicije oblasti, vendar dopušča vse možnosti, kar pomeni tudi vojaško.

Maduro zanika obstoj humanitarne krize

V Venezueli vlada huda gospodarska kriza, zaradi katere je iz države odšlo več kot dva milijona ljudi, tiste, ki so ostali, pa pesti veliko pomanjkanje hrane, zdravil in drugih osnovnih dobrin. Maduro, ki zanika obstoj humanitarne krize, zavrača opozicijske ukrepe kot politično predstavo in krinko za ameriško invazijo.