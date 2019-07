Balažic je zadovoljen s sodelovanjem države. Foto: BoBo

Z rezultati analize, ki je bila po naročilu ministrstva za okolje opravljena aprila, je ministrstvo seznanilo občino Moravče in predstavnike moravške ljudske iniciative, podjetje Termit in pristojne inšpekcijske službe. "Jasno je, da bo od Agencije RS za okolje izdana odločba za sanacijo tega območja," je povedal Zajc.

V naslednjem koraku bo ministrstvo preverilo še stanje vodnih virov, ki "ne bi smeli biti" onesnaženi, a se želijo pristojne službe o tem prepričati. "Potem pa sledijo nadaljnji ukrepi," je dodal Zajc. Za zdaj tudi še ni mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline.

Na terenu v Moravčah so tudi inšpektorji, ki bodo do petka izdali odločbo – ta bi lahko bila podlaga za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Termit. Zajc je ob tem odredil tudi izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga zanima, kako so lahko dozdajšnji nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu.

Balažic zahteva odvzem dovoljenja Termitu

Moravčane so rezultati analize pretresli, a so hkrati zadovoljni, da se je kljub številnim dvomom o njihovih trditvah pokazalo, da so govorili resnico. Moravški župan Milan Balažic zahteva temeljito sanacijo in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju.

"Analiza v vsem potrjuje naše navedbe. Visoko so presežene vsebnosti nevarnih snovi na tem področju; težkih kovin, kadmija, cinka, arzenika, fenolov ... ta analiza potrjuje vse naše dozdajšnje navedbe in sume," je v izjavi novinarjem po srečanju z Zajcem povedal Balažic.

"Podjetje Termit, ki je odgovorno za to hudo onesnaženje, mora očistiti Moravško dolino in izvesti resno sanacijo," je nadaljeval župan. Še naprej pa v Moravčah zahtevajo tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju, ki je delovalo "izjemno neodgovorno in škodljivo".

Je pa Balažic zadovoljen s sodelovanjem države, zato se Moravčani kljub izrečenim grožnjam pred nekaj meseci ne bodo zatekli k državljanski nepokorščini, pač pa bodo še naprej sodelovali z Zajcem in njegovo ekipo. "Država se je tokrat postavila na stran državljanov, na stran prizadete občine, na stran resnice," je bil zadovoljen.

Svetovalka uprave podjetja Termit Alenka Pavlin je za STA povedala, da bodo analizo temeljito proučili in se posvetovali s strokovnjaki, med drugim glede tega, kako so bili odvzeti vzorci. Analiza je po njenih besedah sicer pokazala manjša odstopanja, ki jih bodo s sanacijo, ki trenutno še poteka, odpravili.