Otroci in starejši so bili zaradi slabšega imunskega sistema še močneje izpostavljeni. Na koprsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi danes prihajajo ljudje, ki se s tem spoprijemajo. Direktor Milan Krek pojasnjuje, da lahko tako za nazaj ugotavljajo, kaj se je dogajalo. "Uživali so okuženo vodo in lahko dobijo nekatere bolezni, ki so hitre, kot so bruhanje, krči, vročina in drugo. Lahko pa so to tudi kakšne bolezni, ki bodo nastopile čez 14 dni ali pozneje."

Voda v Žusterni je nekoliko manj onesnažena.

Kdaj bodo zaprta kopališča spet odprta, Krek ne želi napovedati. Rezultati analiz vzorcev vode po fekalnem onesnaženju morajo biti ustrezni vsaj dva dni zaporedoma; včerajšnji še niso bili, a so kazali na izboljšanje.

Za poostren monitoring kopališč in kopalnih območij v bližini, ki se sicer izvaja na 14 dni, se z Agencijo za okolje niso odločili. Nekatere bakterije v morju ne preživijo, pojasnjuje Krek:

"Visoka slanost tem bakterijam škodi, prav tako UV-sevanje od sonca. Dlje kot gremo od točke onesnaženja, manjša je koncentracija fekalij in onesnažil."

Kakovost kopalne vode je odvisna od tega, kako z odpadki ravnamo na kopnem, še poudarja Krek. Dodaja pa, da so razmere v Žusterni resne, in tako obiskovalce kopališč opozarja na previdnost – voda ne sme smrdeti ali se peniti. "Pričakujem, da se komunalno podjetje, občina in vsi vpleteni v tem sistemu, resno lotijo pregleda komunalnega sistema, da naredijo sistematičen načrt na tem območju in uredijo stvari."

Kopanje v Žusterni je mogoče v bazenu. Voda je pod stalnim nadzorom in je varna.