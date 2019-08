Onesnaženje morja v Žusterni je pod drobnogled vzela tudi policija, ki preiskuje sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Foto: Radio Koper

V koprskem zavodu za šport so zadovoljni, da rezultati včeraj odvzetih vzorcev kažejo boljše stanje in da je morje manj onesnaženo. Kopalce pa predvsem zanima, zakaj na kopališču zaposleni niso opazili, da je z vodo nekaj narobe. Marjetica Koper je namreč kanalizacijsko omrežje začela sanirati v torek, 30. julija. Rdeča zastava je bila izobešena v petek. V vsem tem času so bili na kopališču kopalci, ki imajo zdaj zdravstvene težave.

"Odraščal sem na tej plaži in vonj je vedno prisoten. Vidnega onesnaženja ni bilo. V petek, ko smo dali gor rdečo zastavo, sem bil zjutraj na obhodu plaže in morja in ni bilo nič nenavadnega. Težko je reči, da bi lahko kar koli opazili prej, glede na to, da smo znani, da pri nas, v našem narečju, vedno nekaj 'duva'," pravi Madžarović. Ali bo torej kopališče v Žusterni kdaj varno, če bo vedno nekaj zaudarjalo?

"Pričakujem, da bodo vrednosti čez od dva do tri dni ponovno znotraj dovoljenih vrednosti. Ne vem, zakaj zaudarja. Vem samo to, da je to leta in leta prisotno, upam pa, da bo sanacija odpravila tudi ta vzrok. Tudi to je nekaj nadležnega in ne sodi v kontekst, če se hočemo igrati turizem v naši občini. To moramo rešiti," odgovarja.

Trdi še, da od izvajalca sanacijskih del niso dobili nobenega obvestila, da so težave na sistemu in da se v meteorne vode in z njimi na kopališče preliva fekalije.

"2. avgusta zjutraj smo dobili prvo pritožbo, pa še ta je bila od Milana Kreka (predstojnik koprske enote inštituta za javno zdravje). Dejansko nobenih informacij, nobeden od zaposlenih ni opazil ničesar. Ko smo izvedeli za onesnaženje, smo čez 15 minut izobesili rdečo zastavo," pojasnjuje.

V Marjetici Koper ocenjujejo, da je bilo sobotno izdatno izpiranje omrežja učinkovito. Zdaj nadaljujejo iskanje drugih mogočih onesnaževalcev v sistemu. Direktor Marjetice Koper Alfred Draščič pravi, da "na kakšnem delu hudournika bi znalo biti tudi nekaj črnih priključkov. Dejavnosti z moje strani so postavljene, načrt bo predstavljen jutri in od jutri naprej začnemo pregledovati tudi to."

Kopanje v Žusterni in na odseku od kopališča Žusterna do vključno Moleta do preklica odsvetujejo tudi na agenciji za okolje (Arso).

Rdeča zastava bo zagotovo visela še danes in jutri. Ko bosta dva zaporedna vzorca kazala parametre znotraj dovoljenih meja, bodo kopališče odprli. Zadevo preiskuje tudi policija, ki preverja dejstva in okoliščine suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.