Na shodu pod geslom "Slovenija ne bo zverinjak", ki ga je organiziral Sindikat kmetov Slovenije, so se zbrali kmetje in podeželani, ki se spopadajo s težavami zaradi velikih zveri. V prvi od petih zahtev so izpostavili, da se volk odstrani s podeželja in se ga ohrani v ograjenih delih znotraj državnih gozdov.

Protesta, na katerem kmetje pozivajo k odstopu ministra za okolje in prostor, se je udeležila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Foto: BoBo

"V Sindikatu kmetov Slovenije ne pristajamo na to, da bi morali zaradi zveri z mrežami in ograjami ograditi celotno slovensko podeželje. Tako kot smo kmetje dolžni poskrbeti, da naša živina ne dela škode sosedom, tako je država dolžna poskrbeti za svoje zveri, da ne delajo škode slovenskim kmetom."

V tretji zahtevi je predsednik sindikata kmetov Anton Medved predlagal, da se v okoljih, kjer so trenutno naseljene zveri, kmetom prizna nižja kakovost življenja z davčnimi olajšavami in razvojnimi spodbudami.

"Sindikat kmetov Slovenije bo naredil vse, da bo slovensko podeželje ostalo obdelano, poseljeno in da bo spet varno, saj bo le tako atraktivno za mlade, da bodo ostajali na podeželju. Tako bo slovensko podeželje lahko zagotavljalo, da bo Slovenija tudi v primeru kakršnih koli izrednih razmer imela zadostno količino hrane. Kultivirano podeželje je eden izmed pogojev za uspešen razvoj turizma in prostor za kakovostno izkoriščanje prostega časa v naravi."

Zaradi objektivne odgovornosti za sedanje stanje vsakodnevnih napadov volkov kmetje zahtevajo tudi takojšen odstop pristojnega ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

"Uplenitelji so bili včasih nagrajeni"

Upravljanje zveri je v zadnjih 20 letih privedlo do katastrofalnega stanja, je v svojem govoru dejal Medved. "Več 100 let je veljalo, da ima pridelava hrane prednost pred zvermi, uplenitelji so bili nagrajeni." Transparenti protestnikov so sporočali: Zajec, odidi, sicer bo šel Šarec; Tudi kmetje plačujemo davke; Zajec, jej korenje, da boš bolje videl probleme itd.

Protestniki opozarjajo na preveliko število zveri v slovenskih gozdovih. Foto: BoBo

Shod je spodbudilo število napadov zveri, zlasti volkov, na rejne živali in celo na pastirske pse na pašnikih. Ti so se v letošnjem letu tako povečali, da prizadeti kmetje od države pričakujejo takojšnje ukrepanje.

Evroposlanec Franc Bogovič: Na travnikih se ne morejo pasti vegetarijanci

Evropski poslanec Franc Bogovič je najprej pozdravil živinorejce in dejal, da je bil ta shod še kako potreben. "Slovenija je država, ki jo 60 odstotkov pokrivajo gozdovi, in prgišče preostale zemlje, ki je je okoli 30 odstotkov, v večini predstavlja travinje. Na tem travinju se ne morejo pasti vegetarijanci, ki štrajkajo v trgovinah. Na teh travnikih lahko raste in živi govedo ali ovca, ki jih ogrožajo velike zveri."

Minister za okolje in prostor Simon Zajc prizadetim odgovarja, da je temeljna težava v tem, da je tema "zašla iz kroga stroke na ulico, na forume, za šank", kar ni prav in nas je privedlo do današnjega stanja.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki se je protesta udeležila, pa je poudarila, da kmetje delajo v težkih razmerah, in se strinja, da je treba vprašanje napadov zveri prepustiti stroki, a ko stroka sprejme odločitev, naj je ne ustavljajo tisti, ki niso del uradno priznane stroke in ki zavirajo strokovno uravnavanje števila zveri.

V državi je po ocenah okoli 100 volkov, težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča niso izvajali njihovi odvzemi iz narave. Foto: BoBo

Kmetom je prekipelo

"Če se ne bo zgodilo nič konkretnega, bomo protest organizirali v Ljubljani," je ob morebitnem neukrepanju naslednji korak napovedal kmet Jure Ponikvar z Blok, ki je doživel že tri napade volka.

"Volke ulovite in si jih odpeljite v državne gozdove in na državna zemljišča, postavite jih v ograje in naj jih tam proučujejo strokovnjaki," vladi odgovarja podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič.

V petek je državni svetnik Branko Tomažič zaradi prepočasnega ukrepanja kazensko ovadil tako ministra za okolje Zajca kot predsednika vlade Marjana Šarca.