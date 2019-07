Volk za preživetje lovi druge živali. Foto: Pixabay

Na pašniku pod vasjo Gorenji Novaki na Cerkljanskem so volkovi v nedeljo napadli drobnico Marjana Čemažarja. Poklane in obžrte živali so našli v gozdu šele dan zatem. "Kmetujemo približno 30 let in napadov do zdaj ni bilo, zdaj pa dva napada v enem tednu," je povedal Čemažar.

"Da se je to zdaj pojavilo, to ni normalno. Tudi niso normalni volkovi, da sredi popoldneva skoraj gor pri hiši napadejo."

Lovci pravijo, gozdovi pod Poreznom niso bili nikoli predvideni za naselitev volkov. "Do zdaj volka na tem območju ni bilo, že vsaj sto let," je povedal Boštjan Čemažar z Lovske družine Porezen Cerkno. "Kaže, da je volk stroki ušel izpod nadzora in zdaj so težave na takih območjih, kjer ga prej ni bilo.

Ogorčeni kmetje so se spomladi združili v pobudo za odstranitev velikih zveri in zbrali že tri tisoč podpisov. Zahtevajo ukrepanje pristojnega ministrstva za okolje in prostor, volka na Gorenjskem in Severnem Primorskem nočejo.

"Mi trdimo, da se ta volk tukaj nenormalno hitro širi, ker ta nenormalnost pomeni, da je volk naseljen, da je umetno pripeljan, da je nekomu interes, da tukaj je, in se na nas delajo poskusi," je dejal Ivan Mavri iz Pobude za odstranitev velikih zveri. "Nas stroka zavaja, zavod za gozdove zavaja, ministrstvo za okolje daje lažne podatke."

"Volk naj se umakne, volka do zdaj ni bilo in mi se nimamo namena umikati," je dodal Marjan Čemažar.

Kmetje napovedujejo, da bodo izkoristili vsa pravna sredstva, da ustavijo širitev volkov na Severno Primorsko in Gorenjsko. Včeraj so namreč napadli tudi drobnico Gašperja Gasserja na pašnikih pod Ratitovcem. Število napadov se je letos precej povečalo glede na lani. Po vsej Sloveniji so volkovi poklali že za 100 tisoč evrov drobnice.