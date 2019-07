Petkov požar. Foto: Eugenija Carl

Gasilci so po nočni požarni straži posredovanje končali danes ob 7. uri, saj se požar ponoči ni ponovil, je za STA pojasnil vodja intervencije Denis Slavec iz Gasilske brigade Koper. Vzroka požara po njegovih besedah še ne poznajo, najverjetneje pa je šlo za samovžig. Več bo pokazala preiskava.

Na deponiji, kjer je v petek zagorelo, je okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer je od 160 do 170 ton odpadkov. Gasilci so zato požar presekali s kopači, da se ni razširil.

Zaradi dima so v petek pozvali vaščane bližnjih vasi Krkavče in Sveti Peter, naj zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem. Tudi gasilci so med posredovanjem nosili zaščitne maske, a zaradi dima nobeden od njih ni imel zdravstvenih težav.

Na prizorišče požara je v petek prišel tudi državni sekretar z ministrstva za okolje Marko Maver. "V naslednji dneh pričakujem, da bodo tudi inšpekcijske službe opravile svoje delo. Na ministrstvu za okolje in prostor imamo že pripravljeno uredbo o požarni varnosti, zato da se zmanjša tveganje tovrstnih požarov," je napovedal.

Direktor družbe Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič je po ogledu kraja požara v petek izrazil presenečenje, da je hidrantno omrežje podhranjeno in ni delovalo, kot je treba. Ob tem je pojasnil, da morajo nujno celotno območje zbirnega centra opremiti s termokamerami, da bi dovolj zgodaj zaznali vsako spremembo v temperaturi.