Foto: EPA

Sindikat zaradi neizvajanja odstrela volka po zakonu o interventnem odvzemu zahteva odstop ministra za okolje Simona Zajca, ta pa odstopa ne misli ponuditi.

Sestanka se bo udeležila tudi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki je skupaj z Zajcem pripravila interventni zakon, potem ko je izvajanje rednega odvzema preprečilo upravno sodišče. V času nerednega odvzema ‒ odstrel volkov se zaradi pritožb nevladnikov na sodišču že večkrat ni izvajal ‒ sta se namreč populaciji medveda in volka namnožili.

Medvede streljajo, volkov še ne

V državi je po ocenah okoli 1.000 medvedov in 80 volkov, interventni zakon predvideva odvzem 175 medvedov (za še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Lovcem je do zdaj uspelo odstreliti okoli 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katere veljajo posebni pogoji.

Lovci naj ne bi streljali alfavolkov, vendar je to na terenu zelo težko razlikovati. "Iz prejšnjih raziskav vemo, da kadar trop izgubi katerega izmed svojih ključnih članov, se poveča verjetnost, da se bodo preživeli volkovi pogosteje preusmerili v plenjenje domačih živali. To je najverjetneje posledica zmanjšanja njihove uspešnosti pri lovu na njihov naravni plen ‒ jelenjad, divji prašiči, srnjad," je pred časom v MMC-jevem intervjuju pojasnil strokovnjak za zveri Miha Krofel, ki je sodeloval v prvem obseženem proučevanju volkov v Sloveniji (projekt Slowolf).

"V Sloveniji in tudi ponekod v tujini se spodbuja odstrel volkov na pašnikih z živino. Pričakujemo namreč, da bi takšen odstrel lahko vplival na vedenje preživelih volkov v tropu, ki bi se pašniku potem začeli izogibati," je še izpostavil Krofel.

Spremembe za lažji odstrel volkov

A na ministrstvu za okolje so oviro, da lovci volkove lahko streljajo le na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini, zdaj umaknili. To so sklenili na posvetu med predstavniki zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave, lovske zveze in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ne pa tudi sindikata kmetov, ki je udeležbo odpovedal. Poleg tega se spreminja sistem izdajanja odločb o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov ‒ agencija za okolje bo lahko ob vsaki prijavi škode po volku sama začela postopek za izredni odstrel, še vedno pa bosta morala dati mnenje zavoda za gozdove in za varstvo narave.

Sindikat kmetov sicer zahteva takojšnje zmanjšanje števila volkov ali z odstrelom ali s preselitvijo v zaprta državna lovišča ali pa s preselitvijo v druge države. Na daljši rok pa kmetje želijo, da se število zveri zmanjša na stanje iz leta 1990. Od sestanka pri premierju je odvisno, ali bo sindikat popolnoma opustil priprave na protestni shod oziroma zaporo cest ob odprtju kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni to soboto, ko bo sejem obiskal tudi evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan.