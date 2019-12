Novo predsedstvo BiH-a je bilo izvoljeno na splošnih volitvah oktobra lani in je tokrat prvič na obisku v Sloveniji. Predseduje mu hrvaški član Željko Komšić, člana pa sta Šefik Džaferović in Milorad Dodik. Foto: BoBo

Ena od prednostnih nalog nove Evropske komisije bi morala biti tudi ureditev migrantske politike, je dejal Borut Pahor na novinarski konferenci ob srečanju s predsedstvom BiH-a. V okviru tega bi morali zaostriti nadzor na zunanjih mejah Evropske unije in tako preprečiti nezakonite migracije. Migranti namreč po prvem prečkanju zunanjih meja EU-ja nadaljujejo pot čez BiH in tam obstanejo, potem ko jim ne uspe prečkati meje na Hrvaško oz. jih hrvaške oblasti vrnejo v BiH, so pojasnili predsedniki na novinarski konferenci.

"Zato se mi zdi, da moramo narediti korak naprej pri iskanju rešitev v EU-ju, da na področju Zahodnega Balkana ne bi prišlo do približno enakih zahtevnih situacij, kot smo jim bili priča pred nekaj leti," je opozoril Pahor.

Predsedujoči predsedstvu BiH-a Željko Komšić se je strinjal s tem in dejal, da bi morali problem migracij reševati predvsem tam, kjer nastanejo. BiH ne more rešiti vprašanja namestitve in zaščite teh migrantov, ki si želijo na Zahod, je dodal.

Tudi srbski član predsedstva Milorad Dodik je opozoril, da bi lahko izbruhnila nova humanitarna kriza. Dodal je, da v BiH-u ne potrebujejo niti evropskega denarja niti migrantov in da je treba to težavo drugače rešiti.

Po prepričanju Komšića ni mogoče še naprej samo reagirati na težavo, ampak je potrebna celostna rešitev za prebežnike, ki bo v skladu z mednarodnimi konvencijami. "Slovenija jih vrača na Hrvaško, Hrvaška nam in mi naprej v Srbijo, Črno goro in kam še vse. Tako ne moremo, tako se ne rešujejo ti problemi, gre za ljudi, treba je upoštevati njihovo dostojanstvo," je bil kritičen Komšić.

Vrnitev državljanov BiH-a iz Sirije

Predsedstvo BiH-a je s Pahorjem spregovorilo tudi o napovedani vrnitvi državljanov BiH-a iz Sirije ta konec tedna, med katerimi bodo predvidoma ženske in otroci. Pahor je na novinarski konferenci pojasnil, da obveščevalni službi obeh držav sodelujeta in si izmenjujeta vse potrebne informacije, da bi preprečili morebitne incidente, ki bi vzbujali občutek strahu med državljani.

BiH stremi k članstvu v EU-ju

Med osrednjimi temami pogovorov je bila še evroatlantska perspektiva BiH-a. Člani predsedstva so zagotovili, da BiH še vedno stremi k članstvu v EU-ju. Pahor je ponovil, da bi morala povezava nadaljevati širitveni proces in da bo imela naslednjo priložnost marca, ki jo mora izkoristiti, če ne želi izgubiti verodostojnosti.

Bošnjaški član predsedstva Šefik Džaferović je ocenil, da je bila to najpomembnejša tema in da bi morala Evropska komisija to imeti za prednostno nalogo. Pahor je zagotovil, da bo Slovenija še naprej delovala v smeri evropske perspektive Zahodnega Balkana, obenem si želijo razumevanje odločevalcev v Bruslju, da je širitev geopolitično vprašanje.

Mini schengen

Ob podpisu dogovora o vzpostavitvi t. i. mini schengena med Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo pa je Pahor opozoril, da to ne sme biti alternativa širitvenemu procesu, ampak bi moral postati iniciativa, zaradi katere bi lahko postal Zahodni Balkan še privlačnejši za EU, "da bi postal magnet za širitev, ne pa z vidika Bruslja problem za širitev".

Tudi Komšić je pozdravil idejo o mini schengenu, saj je vsako sodelovanje dobro in bi lahko v Bruselj prineslo sporočilo, da je regija sposobna sodelovati v neki širši integraciji.

Predsedstvo BiH-a, ki mu predseduje hrvaški član Komšić, člana pa sta Džaferović in Dodik, je na Pahorjevo povabilo začelo svoj prvi uradni obisk v Sloveniji. Na novinarski konferenci po srečanju so skupaj s Pahorjem vsi potrdili tudi prijateljske odnose med državama. Slovenski predsednik je poudaril, kako pomembno je za Slovenijo, da se na obisku mudijo vsi trije člani, saj je to redkost. Nekdanje predsedstvo je bilo na obisku v Sloveniji marca 2015.

Predsedstvo BiH-a je danes sprejel tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Osrednja tema pogovora je bila evropska perspektiva Zahodnega Balkana, pri čemer so člani predsedstva izrazili prepričanje, da je integracija BiH-a v EU edina možnost, ki jo ima država. Izrazili so še upanje glede parlamentarnega sodelovanja, da bi se dobro sodelovanje nadaljevalo tudi z novim sklicem parlamentarne skupščine BiH-a ter da bodo kmalu oblikovali tudi skupino prijateljstva s Slovenijo.