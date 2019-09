Predlog je vlada danes obravnavala, vendar ni bil potrjen, je na novinarski konferenci po seji dejal premier Marjan Šarec.

Ministrica Alenka Bratušek brez uspeha v energetskem "peskovniku". Foto: BoBo

Bratuškova je predlagala, da bi po izboru kandidata za direktorja, ki bi ga tako kot doslej opravil nadzorni svet, končno besedo pri potrjevanju imela vlada.

V preteklih tednih je bila sicer deležna očitkov, da je s spremembo statuta v primeru družbe SODO vplivala na odprt razpis za direktorja družbe, ki jo že desetletje vodi Matjaž Vodušek.

"Usoden" je bil en glas proti

Kot so v odzivu pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, so gradivo medresorsko uskladili, pregledala ga je tudi služba vlade za zakonodajo. Oba predloga je obravnaval in sprejel tudi odbor za gospodarstvo, zato sta bila uvrščena na dnevni red današnje seje vlade, kar po njihovem mnenju pomeni, da sta bila pripravljena strokovno in zakonsko neoporečno.

Kljub temu na seji vlade nista bila sprejeta, o čemer so člani vlade odločili z glasovanjem, "kar je na vladnih sejah zelo redka oblika odločanja".

Nenavadno se jim tudi zdi, da se je večina članov vlade pri glasovanju vzdržala, proti je glasoval samo en član vlade.

"Na ministrstvu ne vemo, zakaj pri odločanju niso prevladali strokovni in pravni argumenti, o morebitnih ozadjih in interesih, ki so prevladali, pa ne želimo ugibati," so dodali.