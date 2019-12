Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Foto: BoBo

Po besedah je mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla je nevarno, da bi božič šel mimo nas, ne da bi ob tem dojeli njegovo pravo sporočilo. "Samo če bomo tudi mi v svojem srcu ohranjali in premišljevali božično sporočilo in vse, kar se je zgodilo v sveti noči, bo božični praznik za nas poln topline in domačnosti. Zato na ta božični dan obnovimo svojo vero, polni veselja in hvaležnosti, in z željo, da bi sledili Božjemu sinu. Sprejmimo ga v svoje življenje in pustimo, da nas vodi, saj je to pot, ki je prežeta z mirom, pravičnostjo in ljubeznijo," je povedal Cvikl.

Mariborski nadškof priznava, da je okoli nas tudi veliko teme in nas spremlja senca smrti. Tudi sodobni človek po njegovih besedah večkrat sliši o tej temi, jo gleda, ali celo okuša, saj nam tudi mediji dan za dnem poročajo o dogodkih, ki zbujajo v nas zaskrbljenost in strah pred prihodnostjo.

"Želim, da bi vsak od nas doživel božič, kot Božje sklanjanje, da bi vsi sprejeli dar svete noči, ki nam je ponujen. Tako bo naše življenje lepše in srečnejše. Ne bo toliko delitev med nami. Ne bomo več iskali, kdo bi koga izkoristil, da bi sam imel več od drugega. Kdor postane 'otrok luči', ta postavlja v ospredje resnico, ljubezen in mir," je med drugim zbranim v mariborski stolnici dejal Cvikl.

Številni verniki so božični dan začeli s polnočnico. Polnočno mašo v ljubljanski stolnici je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski stolnici pa mariborski nadškof Cvikl.

Božične maše so danes darovali tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Zore jo je daroval v ljubljanski stolnici. Evangeličanski škof Leon Novak je božično bogoslužje vodil v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Osrednje evangeličansko božično bogoslužje pa je bilo v evangeličanski cerkvi v Puconcih, ki ga je vodila duhovnica Katja Ajdnik.