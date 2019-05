Poklukar z viniškimi policisti. Foto: MNZ

Notranji minister Boštjan Poklukar je po pogovoru s črnomaljskim županom Andrejem Kavškom v izjavi za medije povedal, da je policija uspešna tudi pri odkrivanju tihotapcev ljudi in da so jih na ozemlju celotne države letos prijeli 120. Večina jih je bila tujih državljanov, je dodal.

Ob tamkajšnji meji s Hrvaško je napovedal še dodatne začasne tehnične ovire, kot je panelna ograja, in dodal, da se številno nedovoljenih prehodov južne državne meje letos krepi. Do zadnjega konca tedna je bilo teh približno 1.200, medtem ko jih je bilo do konca maja lani nekaj manj kot 1.050.

Nadaljeval je, da policija več kot polovico nezakonitih prebežnikov sicer vrne Hrvaški in da svoje ukrepe prilagaja stanju, taktiki in metodiki dela vzdolž celotne meje. Če pa bo presodila, da bi vojski, ki sodeluje pri varovanju meje, podelili policijska pooblastila, bo kot minister vladi in DZ-ju to tudi takoj predlagal. Za zdaj sicer za kaj takega ni potrebe, je še dodal.

Minister in župan Črnomlja. Foto: MNZ

Kavšek: Policija delo opravlja dobro

Župan Kavšek je po pogovoru z ministrom ocenil, da policija svoje delo opravlja dobro, nič pa ni po njegovem mnenju narobe, če policiste ob meji spremljajo vojaki, vendar pa ti brez posebnih pooblastil. Tak ukrep po njegovem mnenju za zdaj tudi ni potreben.

Kavšek je hkrati vlado pozval, naj poskrbi za nezadostno in poškodovano infrastrukturo ob meji. Kot je pojasnil, so nekatere slabo vzdrževane ceste ob meji zaradi pogostega patruljiranja policije dokaj poškodovane, naselja pa v glavnem nerazsvetljena. To gre nezakonitim prebežnikom na roko, medtem ko bi jih razsvetljava odvrnila, je še dejal.

Svetnica SDS-a in predstavnica Civilne iniciative Bela krajina Maja Kocjan se je po Poklukarjevem pogovoru z županom novinarjem odzvala, da so vsi navedeni ukrepi učinkoviti le za kratek čas in da ti ne dajejo zadostnega mednarodnega znaka nezakonitim prebežnikom.

Omenjeni ukrepi po njenem mnenju tudi ne sporočajo, da je slovenska meja zanje zaprta, je dejala Kocjanova.

Poklukar, ki je Belo krajino obiskal v spremstvu generalne direktorice policije Tatjane Bobnar in sodelavcev, si je ogledal tudi mejo, zvečer bo še spregovoril na redni seji črnomaljskih svetnikov, ki bodo med drugim obravnavali varnostno stanje ob meji.

Policisti pri nezakonitih prehodih meje prijeli 91 tujcev

Policisti so prijeli 91 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Policijske uprave (PU) Koper so obravnavali 51 oseb, na območju Ljubljane so prijeli tri tujce, na območju novomeške uprave so jih izsledili 30, na območju Murske Sobote pa sedem tujcev, ki sta jih v tovornem vozilu prevažala Slovenca.

Državljana Irana so med pregledom tovornega vlaka našli v podvozju, so sporočili s PU-ja Novo mesto. Iračan se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Slovenski policisti so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so med varovanjem državne meje na območju krajev Rigonce in Dobeno izsledili in prijeli 19 državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, dva državljana Iraka, dva državljana Sirije, državljana Pakistana in državljana Afganistana. Policijski postopki z njimi še niso končani, so še zapisali na novomeški policijski upravi.

Na območju koprske policijske postaje so obravnavali nezakonite prehode 40 državljanov Pakistana, osmih državljanov Afganistana, dveh državljanov Irana in enega državljana Indije. Kot so navedli na PU-ju Koper, jih je šest zaprosilo za mednarodno zaščito, druge pa bodo po opravljenih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Ljubljane so policisti prijeli državljana Gambije in dva državljana Maroka. Vsi trije so zaprosili za mednarodno zaščito, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti iz Ljutomera so danes odvzeli prostost 21- in 23-letniku, oba državljana Slovenije, ki sta v tovornem vozilu nezakonito prevažala sedem državljanov Kitajske. Vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami so policisti ustavili nekaj pred šesto uro v Stročji vasi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kot so še zapisali murskosoboški policisti, bodo Slovenca kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, tujce pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.