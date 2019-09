Največja dovoljena hitrost na območjih za pešce je deset kilometrov na uro. Foto: BoBo

Ponekod so vožnjo z njimi povsem prepovedali, v nekaterih mestih so jih prestavili s pločnikov na druge površine, pri nas pa še vedno nimamo zakonodaje, ki bi to področje jasno urejala. V tednu mobilnosti smo iskali odgovor na vprašanje, ali lahko ta novodobna vozila pripomorejo k zmanjšanju prometne gneče v mestih, in če, kakšna pravila igre postaviti, da bo uporaba električnih skirojev varna za vse udeležence v prometu.

Bliskovit razvoj trga električnih skirojev

Zagovorniki električnih skirojev pravijo, da bodo ti močno pripomogli k zmanjšanju prometne gneče in pomanjkanju parkirnih prostorov v mestnih središčih, blagodejno naj bi vplivali tudi na okolje. Malce bolj skeptični pa se sprašujejo o tem, kako varna je njihova uporaba, opozarjajo pa tudi, da električni skiroji niso tako zelo okolju prijazni, kot se zdi. Eno je nesporno: trg električnih skirojev se je razvil precej hitreje, kot mu lahko sledi zakonodaja. Na Ministrstvu za infrastrukturo so novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki bo urejala tudi področje teh novih prevoznih sredstev, že pripravili in je trenutno v medresorski razpravi. Po tem predlogu bodo električni skiroji uvrščeni med posebna električna prevozna sredstva, kamor spadajo denimo tudi invalidski vozički.

S skiroji se bo dovoljeno voziti tudi po pločnikih

Uporabljati jih bo dovoljeno na pločnikih in kolesarskih stezah, pri čemer bodo morali vozniki hitrost prilagoditi površini. To pomeni, da bodo po pločnikih lahko vozili, vendar njihova hitrost ne bo smela preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibajo pešci. Vozniki, mlajši od 18 let, bodo morali nositi čelado, vsak voznik bo moral upoštevati tudi druge udeležence v prometu in pešcu omogočiti varno prečkanje vozišča. Največja dovoljena hitrost na območjih za pešce je sicer deset kilometrov na uro.

Predvidene kazni

Predpisana globa za ogrožanje pešcev bo 40 evrov, prav toliko za vožnjo brez prižganega žarometa ponoči in ob zmanjšani vidljivosti. Globa za prekoračitev hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci, bo 80 evrov. Mlajši od 18 let, ki bodo vozili brez zaščitne čelade, bodo morali plačati 120 evrov. Vozniki, ki bodo med vožnjo uporabljali telefon ali počeli karkoli, kar bi zmanjšalo njihovo slušno ali vidno zaznavanje, bodo lahko kaznovani z globo 120 evrov. Uporaba posebnih električnih prevoznih sredstev, ki presegajo hitrost 25 kilometrov na uro, v cestnem prometu tudi po novem predlogu ne bo dovoljena. Predvidena globa za tako kršitev je 500 evrov. Novela zakona o pravilih cestnega prometa bo predvidoma sprejeta do konca leta.

O tem več v oddaji Koda ob 17.30 na TV Slovenija 1. Vabljeni k ogledu spodaj.