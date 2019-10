Foto: BoBo

Informacijo je medijem posredoval član Knovsa Branko Simonovič (DeSUS). Drugi člani skupine izjav ne dajejo in tako podrobnosti niso znane.

Simonovič je pojasnil, da je posebno skupino, ki je opravila nadzor na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), zaradi obveznosti v DZ-ju zapustil še pred koncem pogovorov oz. nadzora. V času, ko je bil navzoč, pa so govorili o zaposlitvi sorodnice Ljudmile Novak (NSi) na Sovi, torej kdaj in kako je bila zaposlena. "Tam sem bil do točke, ko je predsednik komisije Matej Tonin (NSi) povedal, da bi želeli videti dokumentacijo," je dejal Simonovič.

Komisija preverja, kako je do zaposlitve na Sovi prišla domnevna sorodnica Ljudmile Novak, nekdanje predsednice NSi-ja. Foto: BoBo

Po njegovih navedbah je pri nadzoru sodelovalo pet članov Knovsa. Iz vrst koalicije še poslanka LMŠ-ja Jerca Korče, iz opozicijskih vrst pa predsednik komisije Tonin, poslanec SDS-a Žan Mahnič in poslanec SNS-a Zmago Jelinčič.

Tonin izjav glede nadzora za zdaj ne daje, prav tako ne v LMŠ-ju. Da so opravili nadzor na Sovi, je potrdil tudi Mahnič, ki pa prav tako ne daje izjav o vsebini, saj so se tako dogovorili. Preverjali pa so to, kar je Tonin že napovedal, je dodal Mahnič. V četrtek je sicer napovedal, da bodo ta teden na agenciji ponovili nadzor v povezavi z zakonitostjo zaposlitve znanke premierja Marjana Šarca in preverili tudi zakonitost zaposlitve sorodnice Novakove.

Po Simonovičevih besedah jim je Tonin pojasnil, da bo sprožil ponoven nadzor zaposlitve Šarčeve znanke. Ali se je to dejansko danes zgodilo, pa za zdaj ni znano.

Prav ta zaposlitev na Sovi je v zadnjih tednih razgrela politično ozračje in odnose med Sovo in parlamentarno komisijo. Knovs je na Sovi opravil nadzor že 1. oktobra, ko je zahteval podatke o zaposlovanju v času Šarčeve vlade. A Sova mu ne želi predati podatkov, ki se nanašajo na konkretne kadrovske zadeve, ker po njihovem prepričanju komisija nima pristojnosti za tak nadzor. Mnenja o tem so sicer različna, tudi Tonin na podlagi nekaterih pravnih mnenj meni nasprotno.

Član Knovsa iz vrst SD-ja Matjaž Nemec, ki se sicer tokratnega nadzora ni udeležil, pa je na vprašanje pravilnosti takšnega nadzora Knovsa na Sovi odgovoril: "Če tega ne bi počeli člani Knovsa, tega ne bi počel nihče v naši državi." Knovs je po njegovem mnenju pristojen za to, da izvaja nadzor pri določenih institucijah, gotovo tudi glede zaposlovanja.

Sicer pa Nemec obžaluje, da je dogajanje v povezavi s tem na očeh javnosti že 14 dni. Sprašuje se, ali je "cena res tako visoka" za tako majhno težavo, kot jo on pri tem vidi.

Jelinčič je ob vprašanju že drugega nadzora Knovsa na Sovi v tako kratkem času danes dodal, da gredo pri tem v "čudne sfere in se to naj ne bi delalo". "Več ko govorimo o Knovsu, bolj ko drezamo noter, bolj delamo uslugo tujcem, v največji meri Hrvatom. Oni to izkoriščajo," je opozoril Jelinčič.