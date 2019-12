Povabili so tudi župana Škofjice. Foto: Televizija Slovenija

Danes je kot pričo povabila glavno inšpektorico za javni sektor Lidijo Apohal Vučković, saj je inšpektorat pri teh zaposlitvah ugotovil manjše kršitve, pa tudi župana Škofljice Ivana Jordana in direktorja Sove Rajka Kozmelja.

Komisija znova razpravlja o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja v Sovi. Za zdaj medijem nihče ni dajal izjav, le predsednik SDS-a Janez Janša je dogajanje pospremil z besedami: "Kremenčkovi. Ste gledali to risanko?"

Napeti odnosi

V preteklih mesecih so odmevali napeti odnosi med Knovsom in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Marjana Šarca na agenciji. Mediji so poročali tudi o zaposlitvi sorodnice nekdanje predsednice NSi-ja, danes pa evropske poslanke Ljudmile Novak.

Začeli zasliševati priče domnevno spornih zaposlitev v Sovi

Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je nato inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor. Ugotovitve je članom Knovsa danes predstavila Apohal Vučkovićeva, ki je sejo zapustila brez izjav medijem. Vučkovićeva je sicer javnosti že pojasnila, da so pri zaposlitvah štirih uslužbencev na Sovi ugotovili več formalnih kršitev. Preverili so "tudi dve zaposlitvi, glede katerih se je pojavljal dvom o tem, ali sta bili zakoniti". Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, pa po njenih navedbah ni bilo.

Šarčeva znanka je bila po poročanju medijev pred zaposlitvijo na Sovi zaposlena na Občini Škofljica. Kaj je župan Jordan danes povedal članom Knovsa, ni znano, saj je tudi on sejo zapustil brez izjav.

Tudi izjava predsednika komisije Mateja Tonina za zdaj ni predvidena.