Tanja Bobnar v parlamentu. Foto: DZ/Mitja Sušnik

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo je imel na dnevnem redu današnje poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje. Podatke sta predstavila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin.

Ta je pojasnil, da so do konca oktobra zabeležili 13.832 nezakonitih prehodov meje, kar glede na lansko leto predstavlja 69-odstotni porast. Ob tem podatki kažejo, da je bila večina nezakonitih migrantov, 9442, vrnjena sosednjim državam, največ Hrvaški. Kljub temu je bilo izraženih nekaj več kot 4000 prošenj za mednarodno zaščito, kar predstavlja 11,3-odstotni porast, je pojasnil.

Vrhunec nelegalnih prehodov so zaznali avgusta, čemur je sledil upad, zaradi vremenskih razmer pa na ministrstvu ne pričakujejo bistvenega povečanja trenda. Po besedah Bobnarjeve pa tveganje s tega področja glede na mednarodne razmere ostaja, zato slovenska policija ves čas spremlja tovrstne informacije.

Organiziran kriminal in tihotapci



Ob tem je Čurin izpostavil, da je večina nezakonitih migracij stvar organiziranih oblik kriminala. V letošnjem letu so zaznali 277 primerov in prijeli 395 tihotapcev, je pojasnil. Bobnarjeva pa je povedala, da policija zelo sistemsko preiskuje organizirano kriminaliteto.

Oba sta poudarila, da je učinkovitost dela policije na visoki ravni. Kot je dejal Čurin, policija v varovanje meje usmerja svoje kadrovske vire in tehnično opremo glede na aktualne razmere. Tako so povečali število policistov, nabavili tehnično opremo (drone, lovske kamere) in nadaljujejo s postavljanjem začasnih tehničnih ovir. Učinkovitost dronov je izpostavila tudi Bobnarjeva, ki je napovedala, da bodo nabavili še nove, policiste na terenu pa usposobili, da jih bodo znali sami uporabljati. Poleg tega policija nabavlja še drugo opremo, kot so detektorji srčnega utripa v vozilih, termovizije, kamere in endoskopi za pregled vozil.

Za zdaj brez dodatnih pooblastil vojski na meji



V varovanje meje je vključena tudi Slovenska vojska (SV) z do 150 vojaki dnevno. Ob tem tako Čurin kot Bobnarjeva zagotavljata, da zaenkrat ni potrebe po aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom na meji dodelila dodatna pooblastila. Po besedah Bobnarjeve sicer o tej možnosti razmišljajo in se nanjo pripravljajo, pripadniki SV-ja se tudi že usposabljajo.

Po besedah generalne direktorice policije rezultati in številke govorijo o odgovornem in učinkovitem delu policije na področju ilegalnih migracij. Dodala je, da policija ob porastu omenjene problematike lahko prikaže tudi zelo dobro delo na vseh drugih segmentih, tako da varnost v državi ni ogrožena.

Poslanska razprava se je vrtela predvsem okrog vprašanja smiselnosti obravnave takšne točke dnevnega reda, saj da poslanci iz poročila o nelegalnih prehodih meje niso izvedeli nič novega. Predvsem poslanci koalicije so predsedniku odbora Zvonetu Černaču (SDS) očitali, da želi s sklicem takšne seje le ustvarjati videz izrednih razmer, po njegovih besedah pa so želeli le slišati, kakšne ukrepe in aktivnosti policija načrtuje v prihodnjih mesecih.

Tudi sicer so koalicijski poslanci poudarjali, da policija razmere na področju ilegalnih migracij obvladuje, v SDS-u in SNS-u pa se s tem niso strinjali.