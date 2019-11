Foto: BoBo

Matevž Krivic se je ostro odzval na zapis poslanca SDS-a Žana Mahniča ob odločbi ustavnega sodišča o zadržanju preiskovalnih dejanj DZ-ja zoper tožilce v zadevi Kangler. Sodišče je namreč v sredo sporočilo, da bo do svoje končne odločitve o ustavnosti omenjene komisije ustavilo možnost zasliševanja državnih tožilcev. Tako preiskovalna komisija DZ-ja v zadevi Kangler v sredo ni mogla izvesti pogovora z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in tožilcem Nikom Pušnikom.

"Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oz. dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes (v torek, op. a.) zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo," je včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča komentiral Mahnič.

"Žalitev pravosodja, ki je tako nezaslišana, da zahteva najostrejšo reakcijo"

Krivicu, nekdanjemu ustavnemu pravniku, se zdi Mahničeva izjava popolnoma nedopustna. "V že doslej nebrzdanih politikantskih napadih na sodstvo in tudi na ustavno sodišče, ki jih ta zmedena država in njena zmedena javnost kar mirno tolerirata, je bila zdaj prekoračena še zadnja meja," je v javnem pismu navedel Krivic.

Takšna "žalitev ustavnega sodišča in še vsega pravosodja zraven" je po njegovi oceni "nekaj tako nezaslišanega, da bi to zahtevalo takojšnjo in najostrejšo reakcijo tako najvišjih predstavnikov države na čelu s predsednikom republike, pa tudi vseh odgovornih medijev in javnosti".

V britanskih in ameriških pojmovanjih in praksi je zaničevanje sodišča nekaj tako nedopustnega in tudi ostro kaznovanega, da si tega zlepa nihče ne privošči. V Sloveniji pa ima država po navedbah Krivica do spoštovanja svojih sodišč tako malomaren odnos, da v spisku kaznivih dejanj takega delikta sploh ni. Ob tem je pozval predsednika republike in ustavno sodišče, naj vložita vsaj predlog za kazenski pregon zoper Mahniča zaradi razžalitve.

Mahnič se je na Krivičev poziv odzval na Twitterju, kjer je zapisal: "Ko nekaj poimenuješ tako, kot drugorazredni državljani dojemajo in poimenujejo, je pri prvorazrednih vedno vik in krik."

Pahor: Kritične ocene so nedopustne, če prerastejo v grožnje in pritiske

V uradu predsednika republike niso jasno odgovorili, ali bodo sledili Krivičevemu predlogu. Kot so navedli, predsednik Pahor "vselej opozarja, da se moramo vsi, zlasti politiki, ki sodelujemo v javnem dialogu, disciplinirano vzdržati vsake izjave, ki jo kdo lahko razume kot žaljivo, nestrpno ali celo sovražno".

Kot so dodali, se je predsednik v svojem mandatu večkrat srečal s predstavniki ustavnega sodišča. Na prvi delovni pogovor jih je sprejel že takoj po prevzemu dolžnosti predsednika republike. Takrat so sogovorniki "izrazili skupno prepričanje, da je dosledno spoštovanje vseh institucij pravne države in krepitev zaupanja vanje v teh razmerah še posebej pomembno in potrebno".

"Kritične ocene delovanja vseh institucij, vključno z institucijami pravne države, so legitimne in tudi koristne. Za demokratično družbo pa postanejo nedopustne, ko in če prerastejo v grožnje in pritiske," so še zapisali v uradu predsednika republike.



Mahničevo izjavo obsodili v Društvu državnih tožilcev

Na zapis poslanca Žana Mahniča so se odzvali tudi v Društvu državnih tožilcev Slovenije. Zapisali so, da z veliko mero zaskrbljenosti spremljajo izjave predsednika preiskovalne komisije. "Gre za nesprejemljiv način izražanja o najpomembnejših institucijah pravne države, ki postaja stalnica pri komentiranju njihovega dela," so opozorili.

Kot so navedli, bi se morali zaničevanju z neprimernimi prispodobami še posebej izogibati politiki, ki v javnosti nastopajo v zadevah, povezanih z delovanjem pravosodja. "Kritika posameznih odločitev je v demokratični družbi dopustna in zaželena, ne more pa biti niti verodostojna niti uspešna, če temelji na žalitvah organov in posameznikov, ker niso odločili v skladu s političnimi pričakovanji," so poudarili.

Pravosodje je branik ustavnosti in zakonitosti v državi. Za njegovo delovanje ni nujno le dosledno spoštovanje in izvrševanje sodnih odločb, ampak tudi primeren odnos do tistih, ki jih sprejemajo. Ne gre le za upoštevanje pravne kulture, ampak tudi za razumevanje pomena ločenosti vej oblasti kot bistva demokracije, so še zapisali v društvu.