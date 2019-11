Miro Cerar je v Ženevi napovedal, da bo Slovenija znova kandidirala za članico Sveta ZN-a za človekove pravice za obdobje 2026–2028. Foto: MMC RTV SLO/MZZ

Priporočila držav so se tokrat v Ženevi nanašala na dodatno varstvo pravic migrantov, ukrepe na področju sovražnega govora in nediskriminacije ter zagotavljanje dodatnega varstva pravic Romov.

Slovenska delegacija pod vodstvom zunanjega ministra Mira Cerarja je na zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled Sveta ZN-a za človekove pravice predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji.

V dialogu s Slovenijo je sodelovalo 84 držav, ki so pohvalile zlasti napredek Slovenije pri okrepitvi nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic, varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti ter sprejem nacionalnih akcijskih načrtov za ženske, mir in varnost in za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Slovenija je po navedbah MZZ-ja dobila pohvale tudi za napredek na področju varstva pravic starejših, enakosti spolov, pravic otrok, dostopa do zdravstva, položaja pripadnikov manjših in pravic migrantov.

Nova priporočila do prihodnjega leta

Slovenija bo priporočila s tokratnega pregleda pridobila v naslednjih dneh in se bo morala do njih opredeliti do naslednjega zasedanja Sveta ZN-a za človekove pravice marca 2020, so napovedali še na MZZ-ju.

"Prizadevali si bomo za nov pravni instrument za boljše varstvo pravic starejših in spodbujali izobraževanje in usposabljanje na področju človekovih pravic. Prav tako se bomo zavzemali za ranljive skupine in govorili v podporo zagovornikom človekovih pravic. Svojo vlogo pri soustvarjanju sveta, v katerem ima lahko vsak posameznik uspešno prihodnost, bomo odigrali po svojih najboljših močeh," je v Ženevi pojasnil zunanji minister Miro Cerar.