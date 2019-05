Ograja na slovensko-hrvaški meji. Foto: BoBo

Policisti so v zapuščenem objektu na območju Malega Goljka na ilirskobistriškem najprej odkrili pet državljanov Pakistana. Na kraj so napotili več patrulj, vključno z vodniki službenih psov in pripadniki Slovenske vojske, saj so policisti v sosednjem zapuščenem objektu opazili še več ilegalnih prebežnikov.

Od 74 oseb je bilo 57 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana in osem državljanov Alžirije. Prepeljali so jih na policijsko postajo v Ilirski Bistrici, kjer so opravili postopke in jih bodo vrnili na Hrvaško.

Na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti prijeli in obravnavali 10 tujcev, od tega devet v naselju Novi Kot na območju policijske postaje Ribnica, enega pa v Ljubljani. Gre za državljane Egipta, Iraka in Pakistana. Med njimi je eden zaprosil za mednarodno zaščito, so zapisali na PU-ju Ljubljana.